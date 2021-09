Independiente de La Chorrera vs. Forge se volverán a cruzar en el juego de vuelta de los octavos de final de la Liga Concacaf 2021. Entérate a qué hora y por qué canal de TV verlo.

En el juego de vuelta de los octavos de final de la Liga Concacaf 2021, Independiente de La Chorrera recibirá a Forge con el objetivo de romper el 0-0 de la ida. En su tercera participación al hilo, los líderes del Grupo B de la Liga Panameña buscarán llegar hasta los cuartos de final para finalmente poder pasarlos, mismo obstáculo que no han podido sobrepasar The Hammers, que marchan terceros en la Canadian Premier League.

Independiente de La Chorrera vs. Forge: cuándo, dónde y por qué canal ver el partido

El encuentro se disputará el martes 28 de septiembre, a las 17:00 horas canaleras, en el Estadio Rod Carew. Se podrá ver en todo el territorio panameño por los canales de televisión NEX y Star+.

Independiente de La Chorrera vs. Forge: cómo llegan los locales

The Hammers son el equipo más exitoso de la recién fundada Canadian Premier League, ya que se quedaron con el torneo la totalidad de veces que se disputó, en 2019 y 2020. En la presente edición marchan terceros, con 31 puntos en 18 partidos jugados, 5 menos que el líder Pacific FC al cual derrotaron 2-1 en la última jornada. Recordemos que llegaron a esta instancia de Liga Concacaf al vencer a FAS con un global de 5-3 en la ronda preliminar.

Independiente de La Chorrera vs. Forge: cómo llegan los visitantes

Como resumen de la ida, el estretega de CAI, Fran Ferlo, dijo post partido: "Planteamos el partido de esta manera (...) El equipo hizo un esfuerzo increíble e importantísimo, tuvimos las más claras del partido, César allí atajando un penal. Me voy conforme y no solo por el empate, si no porque pudimos haber ganado". Actualmente, los vikingos ostentan el liderato del Grupo B de la LPF con 14 puntos, 3 más que Azuero, su perseguidor directo. En el último cotejo igualaron 0-0 con Alianza, escolta del Grupo A.