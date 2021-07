La figura de La Liga de España que quiere la camiseta de Olimpia

En un pedido que sorprendió a todos, un jugador del Atlético Madrid contó que su mayor deseo es que le regalen la camiseta de Olimpia de Honduras.

Si hay algo que es sabido es la grandeza de Olimpia en toda Centroamérica. Es uno de los equipos más importantes de la región por sus palmares a nivel internacional y nacional, último bicampeón del fútbol de Honduras. Pero lo que no se conocía era que en Europa también es muy respatado.

El futbolista del Atlético Madrid, José María Rodríguez, tuvo una entrevista con el periodista José Rodas y confesó que espera con ansias poder tener la camiseta de los Albos. Siente un gran cariño por el conjunto catracho y hasta pidió que el club le pueda acercar dos jerseys una para regalar y otra para él.

"Me gustaría tener una camiseta de Olimpia. Me encantaría, incluso quería comunicarme de alguna forma para poder comprarla en línea y poder regalársela a Denia que también la quería y lo he estado intentando hacer", declaró el defensor uruguayo. Que comenzó su amor por Olimpia gracias a Denia Cerrato, quien se encarga de cuidar a sus hijos.

Además, contó cuando cambió camiseta con el Choco Lozano: "Cuando Denia me comentó que es hondureña, jugamos contra Cádiz y al término del partido le pido su camisa para obsequiársela a Denia... sabía que le iba a ilusionar mucho, se la pedí y así fue, se la obsequié a ella".

Es una gran oportunidad de marketing para Olimpia y no deberán desaprovecharla. Una foto de la estrella del Atlético Madrid con la camiseta servirá para darles un mayor reconocimiento a nivel internacional. Además, Giménez se ha mostrado un amor por el club de su empleada doméstica.