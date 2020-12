Oficial: Santiago Solari es el nuevo entrenador del Chucho López en el América

El conjunto mexicano hizo oficial a través de sus redes sociales la llegada de Santiago Solari al banquillo americanista.

Luego de que el conjunto del América fuera eliminado de la Liguilla en México y también en las semifinales de la Concachampions y no poder cumplir con los objetivos planteados, el director técnico del conjunto mexicano para ese entonces, Miguel Herrera, fue despedido del equipo y ahora el Chucho López tendrá un nuevo entrenador en el equipo de las Águilas.

A través de sus redes sociales, el América hizo de manera oficial la llegada de Santiago Solari al banquillo del equipo de cara al Torneo Guard1anes 2021. Haciendo referencia que para esta nueva campaña tienen un solo objetivo en mente: la número 14 para la institución de las Águilas.

El presidente del club del América, Santiago Baños le dedicó unas palabras a Santiago Solari como el nuevo entrenador del equipo: "Reconocimos que Solari cuenta con un perfil idóneo para nuestro proyecto deportivo. A lo largo de su carrera como futbolista y director técnico ha sabido cumplir con éxito las exigencias y objetivos de equipos como el club América", puntualizó.

Antonio Chucho López aunque todavía no tiene claro su futuro, con la ida de Miguel Herrera, su continuidad en el América no parece muy segura. Con la llegada de un nuevo entrenador y al no haber tenido demasiado protagonismo en el torneo anterior -tomando en cuenta que fue Miguel Herrera quien le dio la confianza- el guatemalteco tendrá que esperar para conocer qué pasará con su situación en el equipo.

Santiago Solari como entrenador ha tenido experiencia en el primer equipo delReal Madrid y en el Castilla. Como jugador pasó por Real Madrid, River Plate, Altético de Madrid e Inter de Milán como lo más destacado. Además de formar parte en su momento de la selección Argentina.