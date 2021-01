Diego Vázquez le responde a Emilio Izaguirre: "Se fue de entrenamientos cuando no era titular"

Diego Vázquez, entrenador del Motagua, habló acerca de los recientes dichos de Emilio Izaguirre, los cuales denotaban su malestar con el argentino.

Emilio Izaguirre mostró no estar contento con su presente en Motagua. Alternar la titularidad con Omar Elvir lo ha molestado, tal como lo manifestó en diálogo con Diario Diez de Honduras, donde alegó no sentirse "bien tratado" por su entrenador Diego Vázquez, y que no se sintió "valorado".

Ante lo expuesto, el mismo medio habló con el técnico argentino, quien admitió: "Me sorprende sus declaraciones, porque hace un año y medio que está con nosotros y cuando llegó el equipo era bicampeón con Olimpia. Le dije bien claro que el titular era Omar Elvir y que tenía que pelear un puesto".

En virtud de ello, contó: "En su momento lo entendió, pero después no. Se fue de varios entrenamientos cuando no era titular, son cosas que yo no esperaba de un jugador de experiencia, pero lo supe entender porque los jugadores quieren jugar. A mí me pasó en su momento. Me enojé mucho, pero después valoré la sinceridad".

Además, reveló que lo llamó "para que se enterara por mí que no lo iba a tener en cuenta, le dije bien claro que era por tema deportivo", algo que también debió hacer en su momento "casi llorando" con Songó y Félix. "Ganamos un montón de cosas juntos con ellos, lo mismo con Emilio. No es algo personal. Si no lo iba a tener en cuenta, no puedo tener a un jugador que no va a tener participación, le estaría haciendo un daño".

Luego de mencionar que "Emilio Izaguirre es respetuoso, ha sido profesional en muchos aspectos", indicó que "necesito otras cosas para el equipo. Yo me fui, Amado Guevara se tuvo que ir. Los nombres pasamos y la institución queda, yo tomo decisiones pensando en el bien del equipo". Por otro lado, señaló que "dije que le renovaran, pero no por dos años, sino por el torneo. Son mis decisiones, y las tengo que tomar con mucho dolor porque le tengo aprecio".