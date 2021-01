Izaguirre expresó su molestia con Vásquez y le abrió las puertas a Olimpia

El presente de Emilio Izaguirre es muy inesperado tanto para él como para los aficionados. El experimentado lateral no es titular en Motagua y alterna equipo con Omar Elvir. Toda esta situación provocó una gran molestia en el defensor, quien expresó sus diferencias con Diego Vázquez, entrenador de las Águilas Azules.

"Empezó el torneo, jugué contra la UPN y Diego me dijo que iba jugar un partido sí y otro no. Nunca me sentí bien tratado por él. Él tenía su gente, está bien, todo entrenador así es y uno lo entiende, yo soy un jugador que me dedico solo al Motagua. Hubo un partido que solo me metió un minuto y yo con todas la ganas, nunca fui parte de su equipo. No me sentí valorado", declaró el lateral en una entrevista con Diario Diez.

La molestia que siente Izaguirre es grande y dejó la puerta abierta a una salida: "Él tiene un orgullo bastante fuerte, los directivos no me han dicho nada, yo no tengo rencor con Motagua ni con Diego ni con nadie, pero que sean leales y que me digan lo que está pasando. Yo regresé a Motagua porque soy de Tegucigalpa y no me gustaría moverme a otra ciudad''.

���� Las duras declaraciones de Emilio Izaguirre sobre su presente en Motagua:



Vía: Diario Diez pic.twitter.com/VHR2bQjmdj — Futbol Centroamérica (@Futbolcentroame) January 14, 2021

Pero la declaración más fuerte fue cuando le consultaron al ex-defensor de la selección sobre si jugaría en los Albos: ''Claro que jugaría en Olimpia, yo trato de hacer las cosas profesionalmente y valorar a la gente que me da la oportunidad. Yo crecí en ese club, estuve cuatro años ahí. Pero ahorita quiero pensar solo en mi equipo, quiero terminar la relación si la directiva me habla y me dice que no me preocupe por Diego''.

Es claro que Izaguirre no está cómodo en Motagua por su tensa relación con el estratega argentino. Más allá de que no le molestaría aceptar la posibilidad de emigrar al clásico rival de su actual equipo, sería raro que desde el León lo llamen para reforzarse en este mercado de pases. Pedro Troglio se encuentra a gusto con la plantilla que tiene, más allá de las bajas por lesión.