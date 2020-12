Keyrol Figueroa confirmó a qué país le gustaría representar

Tras lo rumores de la posibilidad de que represente a Inglaterra, Keyrol Figueroa respondió a preguntas que le hicieron sus seguidores.

Pese a que Honduras está pasando una crisis en la actualidad de su selección, directivos de la federación tienen que pensar también a futuro. Hay varios jugadores jóvenes catrachos repartidos por el mundo que podrían sumarase al combinado nacional en unos años como es el caso de Keyrol Figueroa.

El joven centrocampista de 15 años es hijo de Maynor, capitán de la Bicolor, y se destaca en los equipos juveniles del Liverpool de Inglaterra. Él puede formar parte tanto de la selección de Inglaterra como la de la H, debido a que vivió gran parte de su vida en tierras anglosajonas mientras su papá jugaba en la Premier League.

La gran duda era para quién quiere jugar el joven futbolista. Nunca había confirmado nada y lo terminó haciendo hace pocas horas en su cuenta oficial de Instagram. Keyrol contestó las preguntas que le mandaban sus seguidores y varias tuvieron a Honduras como gran protagonista.

Las respuestas de Keyrol Figueroa en su cuenta de Instagram. (Diez)

Al principio declaró que todavía no había tomado una decisión, pero después fue directo. Adelantó que lo verán pronto en la selección catracha y que le encantaría formar parte de la Sub 17 en un futuro próximo. Hace rato que se lo viene siguiendo y no sería raro que lo llamen para una convocatoria.

Honduras no puede darse el lujo de perder a un jugador que está en un gran nivel y se forma en uno de los equipos más importantes del mundo. La Federación deberá estar a la altura para convercerlo a Keyrol de eligirlos y dejar de lado la posibilidad de estar con Inglaterra, quienes también lo vienen sondeando.