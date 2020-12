Fabian Coito impresionado con Keyrol Figueroa y a favor de llamarlo a la sub 17

En una entrevista exclusiva con el director técnico de la Selección Nacional de Honduras, Fabian Coito nos habló sobre varios futbolistas y temas relacionados al equipo que dirige. Sin embargo, también tuvo tiempo para tocar el tema de Keyrol Figueroa, hijo de Maynor Figueroa que se destaca en las reservas del Liverpool de Inglaterra.

En primera instancia, se le contultó al uruguayo si consideraba que al joven se lo podría convocar a una selección sub 17, interrogante que respondió sin ninguna duda. "Pienso que si, ¿Cómo no? Porque aparte él está viviendo una vida profesional desde muy temprano, algo que no a ese nivel tan alto, pero que estamos pidiendo para los futbolistas nuestros que compartan con la vida de una adolescente la vida de un futbolista", emprezó diciendo.

"Y también sus entrenamientos, en la preparación, la competencia, el talento, una de las cosas para desarrollarlo es la exigencia y el la está viviendo y está creciendo, está teniendo una formación envidiable. Yo he hablado mucho con Maynor de él, siempre le pregunto, porque a mí me sorprende que un niño de 12 años tome la decisión de quedarse a vivir en un país extraño de cierta manera, porque está convencido de cuáles son sus objetivos", agregó.

"Hay que tener carácter, y el de Maynor también es muy especial, él está muy claro que su hijo está armando su vida y está organizando su forma de vivir, su futuro. Es envidiable esa relación de padre a hijo", concluyó.