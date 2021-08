Kevin Álvarez: “No vengo a pasear a Real España”

Real España realizó una gran contratación al traer a Kevin Álvarez que promete hacer un buen trabajo.

Real España dio una gran sorpresa hace unos días, luego que se diera a conocer la incorporación del defensor hondureño Kevin Álvarez para el Torneo Apertura 2021 de la Liga Betcris, luego de que se llegara a un acuerdo para que el IFK Norkoping de Suecia lo diera en calidad de préstamo para los próximos seis meses.

Álvarez llegó a Honduras procedente de Europa hoy en horas de la mañana, de inmediatamente se traslado a las instalaciones de la Máquina, donde definió los últimos detalles de su contratación, así como ser presentado y dar declaraciones a los medios, donde dejó claro que esto no es un retroceso en su carrera, sino que un gran reto.

“Estar acá de nuevo lo tomo como un reto, estoy agradecido con Real España. He comenzado a ver colegas de ustedes que lo toman como un fracaso o retroceso, porque ven el avance de otros; el peor error de un futbolista es ese, ver como va la carrera de otros, cada uno va a su ritmo y esto lo tomo positivo para mí”, dijo Álvarez.

“Competiré por una posición en el equipo y ganarme un puesto, son seis meses que no vengo a pasear a Real España, no lo tomo como vacaciones, sino a trabajar fuerte. No lo veo como un retroceso, lo veo como una nueva oportunidad en mi vida. Vengo en óptimas condiciones, pero vengo de un largo viaje y no sería recomendable, pero si el técnico me solicita estoy a disposición”, agregó.

Kevin Álvarez estuvo las últimas semanas concentrado con la Selección de Honduras, que participó en la Final Four de la Concacaf y en la Copa Oro 2021, ahora se concentrará en el Torneo Apertura 2021 y al finalizar se definirá sí regresa a Suecia o buscará otro destino futbolístico.