Amarini Villatoro afirmó que Guatemala no fue contundente

El técnico de Guatemala analizó el desempeño de Guatemala contra Puerto Rico.

La Selección Nacional de Guatemala apenas pudo ganarle ayer 1-0 a Puerto Rico en un partido amistoso que se disputó en el estadio Doroteo Guamuch Flores, resultado que sin duda causó muchas criticas en el armado chapín y también hacía el entrenador Amarini Villatoro, quien tampoco salió satisfecho con lo mostrado dentro de la cancha.

“El partido sirvió para ver jugadores que no habían tenido minutos, lo que pueden aporta a la Selección. Sacamos conclusiones positivas y también negativas, en lo individual y colectivo. Nos costo encontrar el gol, eso fue lo más difícil, nos ganó la ansiedad y nos precipitamos mucho en las jugadas, no se tomaron buenas decisiones”, dijo Villatoro.

La Azul y Blanco pasó 66 minutos sin poder anotar, en ese lapso se vio a un equipo falto de ideas, que no era capaz de abrir espacios en la defensa rival. Fue hasta que un tiro libre de Marvin Ceballos fue bien aprovechado por Darwin Lom, que le ganó la marca a un defensor y con un certero cabezazo puso el 1-0 definitivo.

“No me puedo quejar del esfuerzo de los muchachos porque fue grande, corrieron, tuvieron movilidad, pero caímos en la ansiedad. Creo que el rendimiento no se puede catalogar como malo, se intentó y de cara al gol fue donde no fuimos claros, ahora seguiremos trabajando en el tiempo que se nos permita”, finalizó.

Guatemala disputó su primer partido amistoso del año, ahora quedará a la espera si se encuentra un espacio en el mes de febrero para organizar otro encuentro de preparación, previo a su debut en la eliminatoria mundialista rumbo a Qatar 2022 en marzo.