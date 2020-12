FIFA ubica a Ramiro Rocca por encima de Lionel Messi

La temporada del delantero de Municipal, Ramiro Rocca, está siendo tan buena que FIFA lo destaca por sobre Lionel Messi.

El gran torneo que está realizando Municipal en el Apertura 2020 se debe, en gran parte, al increíble rendimiento de Ramiro Rocca. El delantero argentino está haciendo números envidiables para cualquier delantero del mundo y promete seguir marcando hasta romper todos los récords del fútbol chapín.

En este torneo, el sudamericano jugó 15 partidos y marcó 21 goles. En todo este año, disputó 28 encuentro y realizó 27 anotaciones, casi una por partido. Estos increíbles datos hicieron que la FIFA destaque su nivel y lo terminara ubicando arriba de Lionel Messi. Sí, pusieron al futbolista de los Rojos por sobre el mejor jugador del mundo.

“No, el máximo goleador argentino de las ligas nacionales de 2020 no ha sido Lionel Messi. Esa distinción corresponde a Ramiro Rocca, quien, al igual que La Pulga, pasó por la cantera de Newell’s Old Boys, aunque hasta ahora su carrera no le había dado un protagonismo semejante", un fragmento de la publicación que realizaron en su portal.

Y agregaron: "El 2020 habrá sido un año memorable para este artillero de 32 años, que presenta un registro de casi un gol por partido en el campeonato guatemalteco. Rocca recaló en Guatemala en 2019, en el Deportivo Iztapa, con el que fue máximo realizador del Torneo Apertura 2019, gracias a sus 16 goles. Llamó así la atención del CSD Municipal, peso pesado del fútbol nacional, por el que fichó el 1 de enero”.

De esta manera, el atacante argentino termina el 2020 entre los 5 mayores goleadores del año. Un top que comparte con otro futbolista del ambiente centroamericano, Marcel Hernández también integra el ranking. El delantero del Cartaginés fue una de las grandes sorpresas que dio esta atípica temporada.