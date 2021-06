El duro mensaje de Bryan Ruiz a la afición de Costa Rica

El capitán de la Selección de Costa Rica, Bryan Ruiz, admitió que no están pasando por un bueno momento.

Hoy desde el Estadio Sports Authority Field, la Selección de Costa Rica y la Selección de México se estarán viendo las caras por las semifinales del Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf. El capitán tico, Bryan Ruiz, habló en la previa de este partido y sobre el presente que vive la selección nacional y cuáles según él, son las prioridades de Costa Rica en este momento en un año lleno de muchos retos en lo colectivo, sobre todo las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022.

Bryan Ruiz se mostró también muy ilusionado con este encuentro ante México, recordando que se encuentra a un partido de entrar en el top 3 de los jugadores con más partidos clase A con la tricolor, mañana llegaría a los 125, solamente por debajo de Walter Centeno y Celso Borges. Futbolistas históricos en la Selección y qué mejor manera de llegar allí con una victoria ante los aztecas.

¡Palabras de Bryan Ruiz!

"Aquí estamos claros que no estamos en nuestro mejor momento de la selección, pero si hemos dado nuestro mejor esfuerzo para tener un grupo fuerte para la Eliminatoria, vienen estos partidos, y el amistoso vs. Estados Unidos son importantes para el estado de confianza, al igual que la Copa Oro también. Un grupo se hace fuerte en el camino, en los momentos más difíciles es cuando se hace grande, yo he estado en los momentos súper lindos de la selección y ahí todo mundo apoya, están alrededor, pero en los momentos duros nos han dejado un poco solos de cierta manera", comentó el capitán de la Selección de Costa Rica, Bryan Ruiz.

"Nosotros Queremos volver a la victoria, pero eso no sirve de mucho sino no tenemos una forma clara de como jugar, vamos a salir a buscar una combinación de los dos, queremos ver si podemos tener una idea principal para poder amoldarla y seguir adelante”, comentó Bryan Ruiz en relación al presente que vive la Selección de Costa Rica y lo que desea para ella.

Costa Rica y México se han visto las caras en 55 oportunidades. Con un total de seis (6) victorias para los centroamericanos, 18 empates y 31 derrotas. Las veces que más se enfrentaron fue en amistosos internacionales, seguido por Eliminatorias al Mundial, Copa Oro y Concacaf Championship. Ahora en esta ocasión lo harán por la Liga de Naciones Concacaf.