Costa Rica vs México: cuándo, dónde y por qué canal ver el partido de las semifinales del Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf

Se terminó la espera para que se dispute una de las semifinales de la Liga de Naciones Concacaf, en donde la Selección de Costa Rica enfrentará a la Selección de México, hoy, jueves desde el Estadio Sports Authority Field en los Estados Unidos. Aunque ambas llegaron con bajas de último momento será un partido bastante atractivo en donde se definirá a uno de los finalistas de este torneo.

Costa Rica vs México: Cuándo, dónde y por qué canal ver el partido

El encuentro se disputará hoy jueves 3 de junio , desde las 20:00 horas en el Estadio Sports Authority Field en los Estados Unidos, este podrá seguirse por TUDN en territorio tico, mientras en el país estadounidense será transmitido en: Futbol TV, TUDN, Univsión y Paramount +.

Costa Rica vs México: Cómo llegan los ticos

La selección de Costa Rica llega con bastantes bajas y el último encuentro que disputó fue el pasado 30 de marzo justamente ante los aztecas con un resultado negativo de (1-0). A pesar de esto, la plantilla de Ronald González también cuenta con jugadores para poder disputar de gran forma un boleto para la final de la Liga de Naciones Concacaf.

Costa Rica vs México: Cómo llegan los mexicanos

Por otra parte los dirigidos por Tata Martino llegan luego de haberle ganado en un amistoso a la Selección de Islanda por (1-0), y aunque en principio parten como los grandes favoritos, saben que no pueden confiarse. Dos bajas por parte de los aztecas se confirmaron ayer, pero el argentino no tendrá inconvenientes para colocar un once atractivo el día de hoy ante los centroamericanos.

Costa Rica vs México: último partido entre ambos

La última vez que la Selección de Costa Rica y la Selección de México se enfrentaron, fue el pasado 30 de marzo con resultado a favor de los mexicanos (1-0). Recordemos que ambos conjuntos se han visto las caras en 55 oportunidades. Con un total de seis (6) victorias para los centroamericanos, 18 empates y 31 derrotas. Las veces que más se enfrentaron fue en amistosos internacionales, seguido por Eliminatorias al Mundial, Copa Oro y Concacaf Championship. Ahora en esta ocasión lo harán por la Liga de Naciones Concacaf.