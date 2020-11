Bryan Ruiz le tiró un dardo al fútbol tico: "No me gusta este formato del torneo"

El capitán de la Liga Deportiva Alajuelense, Bryan Ruiz, se sinceró sobre el formato del torneo costarricense.

Bryan Ruiz fue el fichaje estrella del fútbol en Costa Rica con su regreso después de muchos años a la Liga Deportiva Alajuelense, luego de una extensa carrera por Europa y un paso no tan positivo por Brasil, el tico tomó la decisión de regresar al equipo en donde dio sus primeros pasos, aunque el comienzo no fue sencillo, poco a poco ha subido su nivel. Sin embargo, no está tan agusto con el formato del torneo.

Con todo el rodaje que ha tenido en el extranjero y con la Selección de Costa Rica, Bryan Ruiz tiene suficiente espalda para decir públicamente lo qe le gusta o no sin ningún problema. Y así lo dejó saber a través de una conferencia de prensa.

Para él, este formato que mantiene Costa Rica no premia la regularidad del equipo que haya hecho mejor las cosas durante más jornadas. Más bien, se premia al ganador que avance hacia la instancia finales y gane, así no haya sido el más regular durante todo el torneo.

“Estamos claros en que ahorita hay menos partidos por todo lo que ha sucedido, pero no me gusta este formato del torneo porque no ganará el más constante en el semestre, ganará el que clasifique. Todos sabemos cómo se juega y no tenemos excusas para dejarlo perder”, explicó Bryan Ruiz a través de una rueda de prensa.

Recordemos también que Alajuelense viene siendo el equipo más regular del torneo, de hecho, con la victoria de este miércoles ante Sporting F.C, tanto él como su equipo, aseguraron el boleto a la final del Apertura 2020 y se consagraron súper líderes.