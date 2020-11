Hernán Medford critica posible convocatoria de Bryan Ruiz a la Tricolor

Tras sufrir una fuerte derrota por parte de Alajuelense, Hernán Medford fue consultado por la lista de convocados de Ronald González para los amistosos que tendrá Costa Rica en estos días contra Qatar en Austria y Euskadi en el País Vasco. Pese a que el entrenador de Cartaginés prefirió no opinar sobre el trabajo de su colega, habló de un jugador en particular.

El estratega se refirió al nivel de Bryan Ruiz y la posibilidad de que vuelve a estar citado para algún partido de la Tricolor. Primero lo elogió y resaltó su gran nivel: "Nadie le va a quitar lo que es Bryan Ruiz, que es un jugador diferente". Pero después puntualizó en su edad y como llegaría al próximo Mundial.

"Lo que tenemos que analizar es no solo la actualidad de Bryan, sino qué pasaría en dos años. Yo fui jugador y me dije en un momento determinado 'uy, ya me cuesta'. La pregunta que se tiene que hacer él mismo y Ronald es cómo estará dentro de dos años, por la edad", declaró Hernán Medford en conferencia de prensa.

En lo que insiste el entrenador de los Brumosos es que Ruiz llegaría a Qatar 2022 con 37 años y él cree que no sería una buena edad para estar en una competición de semejante calibre. No ve correcto que este participando de amistosos o de Eliminatorias sino estaría en su mejor momento cuando se dispute el Mundial.

Es entendible el punto que establece Medford, pero también hay que resaltar que Bryan Ruiz está demostrando un nivel superlativo en la Liga Promérica. Sería muy difícil para Ronald González dejar afuera a semejante jugador para los próximos partidos. Además, el mediocampista no sería el único convocado que llegaría con una avanzada edad al Mundial: Celso Borges iría con 34, Keylor Navas con 36, Giancarlo González 35 y Kendall Waston 35, todos citados para los amistosos de ahora.