Leo Moreira quedó atrás: Alajuelense le encontró reemplazo y es una figura del fútbol sudamericano.

Casi cinco años después, los caminos de Leonel Moreira y Liga Deportiva Alajuelense se separaron de forma definitiva. El portero cargaba sobre sus hombros un pesado historial de errores en finales, pero sus fallos en los dos goles que marcó Herediano en la ida de la Gran Final fueron la gota que rebalsó el vaso.

Las críticas de los aficionados tras no poder conquistar el tan anhelado título número 31 se hicieron sentir con fuerza, la directiva optó por rescindir el contrato que vinculaba al “Osito” con el club hasta mitad de año y ahora le tocará definir dónde atajará en el venidero Torneo Clausura 2025.

Pretendientes no le faltan a Moreira: Puntarenas tiene las de ganar y ya le envió una oferta formal, pero en las últimas horas se sumó a la pelea Santa Ana. Este capítulo, sin embargo, ya no le compete a la Liga, que se vio obligada a salir al mercado en busca de un guardameta de jerarquía. Y parece haberlo encontrado.

El periodista Kevin Jiménez develó que Alajuelense está cerca de fichar al arquero uruguayo Washington Ortega, quien recientemente se marchó libre de La Equidad tras erigirse como una de las grandes figuras del equipo y uno de los mejores porteros de la Liga BetPlay de Colombia.

“En Equidad me hicieron una oferta, pero me parecía que no podíamos llegar a un acuerdo. Creo que venía de tres años buenos y no me pareció muy satisfactoria, entonces decidí no renovar”, explicó Ortega sobre su salida de La Equidad en El BVAR Caracol. (Foto: Sport Players Managment)