El refuerzo menos pensado: Machillo Ramírez sorprende a Alajuelense al revelar que consiguió al 10 que necesitaba para ir por la 31

La Liga Deportiva Alajuelense podría dar “un golpe” inesperado en el mercado al asegurar a un jugador que, según Óscar “Machillo” Ramírez, encaja perfectamente en el perfil de creativo que el equipo necesitaba. Con este movimiento, el técnico busca potenciar la generación de juego en busca de alcanzar el objetivo mayor: conquistar la ansiada estrella 31.

¿Cuál es el 10 que necesita Alajuelense para ir por la 31?

La hinchada de Liga Deportiva Alajuelense ha puesto sus ojos en Creichel Pérez, especialmente después de su destacada actuación ante el Managua FC en Nicaragua. Muchos lo ven como un jugador con gran visión y capacidad para desempeñar el rol de ‘10’, un puesto clave en la creación de juego.

En este inicio de temporada, Pérez ha mostrado un nivel que lo posiciona como una figura a seguir, no solo por su capacidad de anotar, sino también por su aporte en jugadas determinantes. Aunque la Liga cuenta con Aarón Suárez para esa función, el talento y la frescura que aporta Pérez han generado entusiasmo en la afición.

Óscar Machillo Ramírez – Alajuelense

Óscar Ramírez resaltó la polivalencia de Creichel Pérez, destacando que su aporte no se limita únicamente a la labor en el mediocampo. El técnico manudo valora también su capacidad para proyectarse por las bandas, lo que le brinda al equipo más variantes ofensivas y mayor flexibilidad táctica de cara a los compromisos que se avecinan.

¿Qué dijo el Machillo Ramírez sobre este movimiento en Alajuelense?

La versatilidad de Creichel Pérez le ofrece a Óscar “Macho” Ramírez un abanico de opciones tácticas. Su capacidad para desempeñarse como armador en el centro del campo, así como su velocidad y desequilibrio por las bandas, plantea el reto de encontrar el rol ideal que maximice su impacto en el equipo.

“Es un muchacho muy versátil y eso es bueno, creo que eso es importante. Igual, te economizás un cambio en algún momento de un partido o algo. Es una alternativa, creo que en ese puesto he probado varios y creo que Creichel sí tiene eso, aunque también me da mucho desborde por los costados”, comentó el Machillo Ramírez sobre.

Creichel Pérez – Alajuelense

“Él lo interpreta muy bien, creo que es un muchacho que viene en una evolución muy buena desde que yo lo recibí, pero ya venía dando pasos importantes. Un muchacho con conocimiento táctico también, chispa que llamo yo, que está viendo a ver qué le regalan”, afirmó el Machillo Ramírez.

Un jugador que promete marcar diferencias en Alajuelense

Con la confianza del “Machillo” Ramírez y el respaldo de la afición, Creichel Pérez afronta una etapa clave para consolidarse en Alajuelense. Su polivalencia y capacidad de adaptarse a distintas funciones en el campo lo convierten en una pieza valiosa para el esquema manudo, con el potencial de ser determinante en la lucha por los objetivos de la temporada.