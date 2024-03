La Panamá de Thomas Christiansen, a menos de 20 días para que se enfrente a México, ya sueña con obtener el segundo título en su historia como selección nacional. Luego de haber caído por la mínima en la pasada final de la Copa Oro, los Canaleros querrán tomar venganza y dejar fuera a los Aztecas en las semifinales de la Liga de Naciones.

En la conferencia de prensa previa a los duelos del Final Four del certamen de Concacaf, cada técnico que participará en el campeonato, habló con miras a sus próximos partidos. Tanto Christiansen, como Lozano, se mostraron ambiciosos para alzarse con el trofeo.

No cabe duda de que los mexicanos llegan como favoritos sobre los panameños. Sin embargo, el crecimiento del elenco centroamericano ha sido notable, aunque falta esa estocada que los coloque entre los mejores junto a El Tri.

¿Qué dijo Thomas Christiansen en la conferencia de prensa?

“Nosotros no pudimos ganar esa Copa Oro en la final contra México, eso era lo más cercano que teníamos de ganar un título. Ahora, hay otro título en juego, nosotros queremos venir a competir, intentar mostrar el mismo nivel que hemos ido haciendo en los últimos tiempos. Son grandes equipos los que vienen aquí y hay que pelearlo con todo y sobre todo con mucha ilusión y humildad”, inició el DT.

Asimismo, aseguró que a Panamá no le hace falta quedar campeón para afirmar el salto de calidad que han tenido como selección: “No hace falta, pero por la ambición que tenemos en el cuerpo técnico, los jugadores, la afición que también ha crecido con esos últimos resultados, queremos dar lo mejor de nosotros y por qué no soñar con ese título”, agregó.

Destacar que Panamá se medirá a México en un recinto, en el que ya los Canaleros lograron vencer a El Tri. El recordado triunfo se dio en la edición 2013 de la Copa Oro, en la que los centroamericanos, con goles de Blas Pérez y Román Torres, superaron 2-1 a su rival. Ahora, con un elenco distinto, casi en su totalidad, buscarán repetir ese resultado.

¿Cuándo juega Panamá vs. México en el Final Four de la Liga de Naciones?

La Selección de Panamá tendrá su siguiente compromiso de Liga de Naciones, el próximo 21 de marzo, cuando se enfrente a México. En esta oportunidad, los de Thomas Christiansen buscarán clasificarse a la final del certamen por primera vez en su historia.