El pasado lunes, la Selección de Panamá cerró la fecha FIFA de noviembre con una histórica victoria sobre Costa Rica. Los Canaleros reafirmaron su dominio sobre los Ticos en los últimos meses con un triunfo 3-1 que dejó un 6-1 en el marcador global de los cuartos de final de la Liga de Naciones.

Con esto, el conjunto dirigido por Thomas Christiansen, confirmó su participación en la próxima Copa América y su aparición por segunda vez consecutiva en el Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf. Sin embargo, se siguen revelando grandes noticias para La Roja.

Agregado a ambas clasificaciones, los Canaleros también se mantendrán como la tercera mejor selección de Concacaf, según el Ranking FIFA. Luego de ganar sus dos (2) partidos y que Canadá obtuviera una (1) victoria y una (1) derrota, los centroamericanos se alejan de su perseguidor más cercano.

¿Cuáles son las buenas noticias de Concacaf?

Aunque las buenas noticias no terminan, debido a que, después de que se disputara la última llave de los cuartos de final de la Liga de Naciones (México vs. Honduras), la Concacaf publicó el once ideal de la ronda, en el que figuraron hasta tres (3) panameños, uno en cada línea (a excepción del portero).

De hecho, los canaleros fueron los que más presencia de futbolistas tuvieron en el equipo, por encima de Estados Unidos (2) y México (2). Los hombres que aparecen son: Michael Murillo (defensa), Adalberto Carrasquilla (mediocampo) y José Fajardo (delantero).

Es importante recalcar que los tres (3), marcaron diferencia en la serie vs. Costa Rica. Murillo anotó un golazo de tiro libre en la ida, mientras que Fajardo marcó en los dos (2) encuentros y Adalberto Carrasquilla aportó dos (2) asistencias.

No obstante, algunos creen que también se debió incluir a Yoel Bárcenas, quien fue fundamental para Christiansen en la serie. El volante jugó como lateral y cumplió la labor tanto en defensa, como en ataque. Incluso, colaboró a la goleada con una (1) diana de penal.

¿Cuándo inicia la Copa América 2024?

La Copa América 2024 está pactada a iniciarse el próximo junio del 2024 y finalizará en julio del mismo año. Quiere decir que tendrá un mes de duración.