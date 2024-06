La Selección de Uruguay no tuvo piedad y goleó (4-0) a México y los memes hicieron acto de presencia en las redes sociales.

La Selección de Uruguay consiguió una contundente victoria por 4-0 sobre un México alternativo en un partido amistoso de preparación para la Copa América 2024. El encuentro, que se disputó en Phoenix, Arizona, estuvo marcado por la decisión del entrenador mexicano, Jaime Lozano, de dar descanso a varios de sus jugadores titulares lo que trajo como consecuencia que tras el resultado obtenido, los memes hicieron acto de presencia en las redes sociales.

El equipo uruguayo, dirigido por Marcelo Bielsa, mostró una gran superioridad en el campo de juego y se adelantó en el marcador a los siete minutos gracias a un gol de Darwin Núñez. El delantero del Liverpool inglés anotó dos goles más en el partido, completando un hat-trick, mientras que Facundo Pellistri cerró el marcador con un tanto en el tiempo añadido.

Dicha actuación de México dejó muchas dudas, especialmente en defensa, donde se vieron superados por el ataque uruguayo. El equipo mexicano, que utilizó un once con varios jugadores jóvenes y suplentes, no pudo encontrar su ritmo de juego en ningún momento del partido y se vio completamente superado por un Uruguay que no necesitó esforzarse demasiado para conseguir la victoria.

Los memes no perdonaron a México en las redes

Este amistoso sirvió como preparación para ambos equipos de cara a la Copa América 2024, que se disputará en Estados Unidos a partir del 20 de junio. La contundente victoria de Uruguay deja claro que son un equipo a tener en cuenta en el torneo, mientras que México tendrá que mejorar mucho su rendimiento si quiere aspirar a un buen resultado en la competición continental.

Selección México / Redes

El partido también ha generado algunas críticas hacia el entrenador mexicano, Jaime Lozano, por su decisión de dar descanso a varios jugadores titulares. Algunos consideran que esta decisión fue un error, ya que no permitió al equipo mexicano probarse ante un rival de alto nivel antes del inicio de la Copa América.