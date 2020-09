'Chucho' López: "Si le meto gol a México, lo voy a gritar con todo"

Jesus el "Chucho" López está llamado a ser uno de los futbolistas importantes de la selección de Guatemala en el próximo proceso mundialista. Pese a ser uno de los nuevos en la próxima convocatoria de Amarini Villatoro, hay mucha expectativa por lo que pueda aportarle al equipo el futbolista del América de México.

Nacido en tierras aztecas pero de raíces guatemaltecas, el mediocampista se decantó por la escuadra centroamericana y ha prometido darlo todo por la misma. En una nota para Tigo Sports, López incluso ha asegurado que de anotarle gol a su país de nacimiento, lo gritaría "con todo".



“Voy a dar lo máximo por Guatemala y si llego a meter gol, lo voy a gritar con todo. Viví y crecí toda mi vida en México, y obviamente amo a mi país. Pero ahora voy a estar con Guatemala y lo voy a dar todo...y si metemos gol, lo voy a gritar", aseguró el volante de 23 años de edad.



Jugar con Guatemala me genera mucho orgullo y responsabilidad porque sé que no se ha ido a un Mundial, así que esa será nuestra meta. Primero debemos pasar los primeros partidos", expresó. Seguido a eso, también adelantó la posición en la que podría jugar: "El profesor Amarini me ha dicho que puedo jugar de medio izquierdo o derecho, y si jugamos en línea de cinco, sería carrilero por izquierda”, concluyó.