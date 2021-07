El mensaje de Fabián Coito tras la goleada de Honduras a Granada

La Selección de Fútbol de Honduras inició con el pie derecho su camino en la Copa Oro 2021. Por la primera jornada del Grupo D, venció por 4-0 a Granada, el rival más accesible en una dura zona que también integran Panamá y Qatar (un mundialista y el campeón vigente de Asia respectivamente).

Fabián Coito, entrenador del combinado catracho, compareció ante los medios en la conferencia de prensa posterior al compromiso. En ella, manifestó que están "muy contentos por el resultado" ya que lo que van a buscar es "ganar partidos, sumar puntos y llegar lo más lejos posible".

A pesar de lo mencionado, hizo una autocrítica: "En el primer tiempo nos faltó profundidad, no era fácil, pero después lo intentamos y salieron las posibilidades del gol. Nunca estuvo en riesgo el triunfo, pero lógicamente hay que marcarlo con goles para evitar sorpresas". En relación al reencuentro con el triunfo, señaló: "No era presión, sino la necesidad como entrenador de lograr los resultados deportivos y no merecerlos, como pasó en el Final Four".

Pasando a nombres en particular, destacó la vuelta de Alberth Elis "después de estar en duda, gracias a una buena recuperación" y a quien vio "bien"; la ausencia de Chirinos y Pereira y el gran rendimiento de Romell Quioto: "Está pasando por un gran momento desde el año pasado en su equipo. Hizo unos minutos muy buenos, dejó una buena impresión. Es un jugador fuerte, peligroso. Hoy nos dio una gran mano para sacar el triunfo".

En cuanto al holgado resultado, puso paños fríos al fervor: "No hay que enloquecerse, esto recién empieza. Sin darle mucho espacio a la euforia, debemos preparar el juego que viene". Precisamente en torno a esto último, concluyó: "El partido va a ser diferente. Hay mejor calidad de futbolistas del próximo rival, va a ser un equipo que nos va a complicar mucho más en ataque".