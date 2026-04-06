La Selección de Panamá quiere lograr una clasificación histórica en su segunda participación en una Copa del Mundo. El seleccionado canalero está ilusionado después de los resultados conseguidos en la doble fecha ante Sudáfrica (1-1 en el primero y 2-1 en el segundo).

El objetivo de jugar ante este rival era para medirse contra un equipo similar a Ghana, selección con la que comparte grupo en el Mundial 2026. Por esta razón, los de Thomas Christiansen se quedaron con la sensación de que pueden darle la primera victoria a Panamá en una cita mundialista.

A estos resultados, el técnico danés tiene que sumarle el gran momento que atraviesan diferentes jugadores que fueron parte de la última convocatoria. Varios tuvieron una destacada actuación con sus respectivos equipos tras regresar de la gira por Sudáfrica.

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Durante el último fin de semana, Andrés Andrade, Azarías Londoño y Orlando Mosquera se ubicaron entre los mejores hispanoamericanos en sus respectivas regiones.

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Andrade fue el segundo mejor hispanoamericano de los que participan en Europa por fuera de las cinco grandes ligas. El zaguero central obtuvo una calificación de 8.5 según el sitio de datos de Sofascore. Aportó una asistencia en la victoria por 4-1 del Lask Linz.

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Azarías Londoño fue el que mayor puntaje recibió. El delantero de la Universidad Católica de Ecuador sumó 9.4 anotó un gol y dio una asistencia en el triunfo por 4-1 ante Guayaquil City. Kuty Mosquera, por su parte, se destacó con varias atajadas y obtuvo un 7.7 pese a la derrota de su equipo.