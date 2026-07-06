En qué estadio juegan Estados Unidos vs. Bélgica en el Mundial 2026: capacidad, ciudad y datos de la sede

El Mundial 2026 ya vio como dos de las tres selecciones locales se fueron ac asa y Estados Unidos no quiere que ocurra lo mismo.

Estados Unidos y Bélgica se enfrentan este lunes 6 de julio por los octavos de final del Mundial 2026, en un partido que tendrá como escenario el Seattle Stadium, nombre FIFA del Lumen Field, ubicado en Seattle, Washington.

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El cruce tiene todos los condimentos de una noche grande. El anfitrión llega como con el impulso de haber eliminado a Bosnia y Herzegovina en los 16avos y con Folarin Balogun habilitado tras la revisión de su suspensión. Los belgas, en cambio, vienen de una remontada agónica ante Senegal y quiere volver a meterse entre las ocho mejores selecciones del mundo.

El ganador avanzará a los cuartos de final y enfrentará a España, que viene de vencer 1-0 in extremis a Portugal, por lo que el partido en Seattle puede terminar de armar una llave durísima hacia semifinales.

Dónde juegan Estados Unidos vs. Bélgica

El partido entre Estados Unidos y Bélgica se jugará en el Seattle Stadium, la denominación utilizada por FIFA para el Lumen Field durante el Mundial 2026.

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El estadio está ubicado en el centro de Seattle, muy cerca de la zona portuaria, Pioneer Square y Elliott Bay. Es la casa de los Seattle Seahawks, de la NFL, y de los Seattle Sounders, uno de los clubes más populares de la MLS.

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El Lumen Field fue inaugurado en 2002 y se ganó una reputación especial por el ruido de sus tribunas. En el fútbol estadounidense, Seattle es una de las ciudades con mayor cultura de estadio, y eso puede darle al partido un ambiente muy favorable para la selección local.

Para Estados Unidos vs. Bélgica, el escenario tendrá un peso adicional: será el último partido mundialista que reciba Seattle en esta edición. Después de varios encuentros de fase de grupos y un cruce de 16avos, la ciudad cerrará su participación con un duelo de máxima tensión.

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Seattle Stadium, una sede con ambiente intenso y localía estadounidense

El Seattle Stadium es una de las sedes más futboleras de Estados Unidos.

Aunque nació como estadio de fútbol americano, el Lumen Field tiene una relación fuerte con el balompié por la historia reciente de los Sounders. Sus tribunas, su ubicación urbana y la cercanía con el público lo convierten en un escenario distinto a otros recintos más gigantescos del Mundial.

Durante el torneo, Seattle recibió partidos de fase de grupos, un cruce de 16avos y este duelo de octavos. La sede fue importante para Estados Unidos desde la primera fase, porque allí el equipo de Mauricio Pochettino le ganó 2-0 a Australia por el Grupo D.

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Para Bélgica, el contexto no será sencillo. Enfrentará a una selección anfitriona en una ciudad con fuerte cultura deportiva y en un estadio que puede hacer sentir cada ataque, cada pelota dividida y cada decisión arbitral.

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Capacidad del Seattle Stadium para el Mundial 2026

El Seattle Stadium tiene una capacidad cercana a los 69.000 espectadores para el Mundial 2026.

No es el reducto más grande del torneo, pero sí uno de los más intensos por ambiente. Su diseño ayuda a concentrar el sonido y eso puede convertirse en un factor emocional para Estados Unidos, especialmente si el partido se mantiene cerrado.

La ubicación también favorece la llegada de los aficionados. El estadio está en una zona céntrica, con conexiones por tren ligero, buses, ferries y accesos caminables desde áreas turísticas de Seattle. En una noche de eliminación directa, esa logística puede transformar la previa en una movilización masiva de hinchas locales.

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Los partidos del Mundial 2026 en el Seattle Stadium

El Seattle Stadium completará seis partidos en el Mundial 2026: cuatro de fase de grupos, un cruce de 16avos de final y este partido de octavos de final.

Los partidos programados en esta sede son:

Bélgica 1-1 Egipto — Grupo G.

— Grupo G. Estados Unidos 2-0 Australia — Grupo D.

— Grupo D. Bosnia y Herzegovina 3-1 Qatar — Grupo B.

— Grupo B. Egipto 1-1 Irán — Grupo G.

— Grupo G. Bélgica 3-2 Senegal — 16avos de final.

— 16avos de final. Estados Unidos vs. Bélgica — Octavos de final, 6 de julio.

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El duelo entre estadounidenses y belgas será el último encuentro de Seattle en esta Copa del Mundo.

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Datos de Estados Unidos vs. Bélgica