¿Por qué no juega Richard Ríos en Colombia vs. Portugal por el Mundial 2026?

Néstor Lorenzo ya definió a los 11 que saltarán al terreno de juego en Colombia contra Portugal.

La Selección de Colombia se enfrenta a Portugal para definir el Grupo K del Mundial 2026. Los sudamericanos ganaron sus primeros dos partidos y tienen grandes opciones de quedar en el primer lugar. Para eso, le será suficiente con un empate.

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Este sábado 27 de junio, se cierra la fase de grupos. En el tercer partido de los cafeteros, Néstor Lorenzo volvió a dejar afuera del equipo a Richard Ríos, uno de los mejores futbolistas que tiene Colombia entre los convocados.

El 6 ingresó en la segunda parte en la victoria ante Uzbekistán en la primera jornada. Lo mismo ocurrió en el encuentro contra Congo, en el que se impusieron los colombianos por 1-0. Ahora, vuelve a ver el inicio del partido desde el banco de suplentes.

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El entrenador de Colombia no considera a Richard Ríos como uno de los titulares del equipo. En su puesto, opta por tres alternativas que salieron de memoria en los tres partidos que disputó la Tricolor en esta fase de grupos.

John Arias, Jefferson Lerma y Gustavo Puerta es el medio titular de Néstor Lorenzo. Ríos, mediocampista del Benfica, ingresa únicamente para reemplazarlos en la segunda mitad. Se espera que ocurra lo mismo este sábado ante Portugal.

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Los 11 de Colombia para enfrentar a Portugal

El once titular de la Tricolor será con Camilo Vargas; Santiago Arias, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Déiver Machado; Jhon Arias, Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; James Rodríguez (C), Luis Diaz y Jhon Córdoba.