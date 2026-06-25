Por qué no juega Pervis Estupiñán hoy en Ecuador vs. Alemania por el Mundial 2026

Pervis Estupiñán no aparece en el once titular de Ecuador para enfrentar a Alemania por la tercera fecha del Grupo E del Mundial 2026.

Ecuador llega al partido ante Alemania con la obligación de sumar tres puntos en el cierre del Grupo E del Mundial 2026. Después de perder ante Costa de Marfil y empatar sin goles contra Curazao, la Tri necesita un batacazo para mantener vivas sus chances de clasificación.

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Con el margen reducido a cero, el entrenador argentino Sebastián Beccacece decidió que Pervin Estupiñán no juegue desde el arranque ante Die Mannschaft. Pese a haber sido titular en el empate 0-0 frente a Curazao, el lateral del Milan comienza el partido en el banco de suplentes.

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Por qué no juega Pervis Estupiñán ante Alemania

Estupiñán no juega de titular ante Alemania por una decisión técnica de Beccacece. No aparece una lesión confirmada ni una sanción que explique su salida del once, por lo que el cambio responde a una modificación táctica del DT para el partido decisivo del Grupo E.

Pervis Estupiñán no está lesionado ni sancionado (Getty Images).

El defensor de 28 años ya había sido suplente en el debut de Ecuador ante Costa de Marfil, luego fue titular frente a Curazao y ahora vuelve a quedar fuera del equipo inicial contra Alemania.

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Quién reemplaza a Pervis Estupiñán en Ecuador

El jugador que entra en el once por Pervis Estupiñán es Joel Ordóñez, zaguero del Brujas de Bélgica que pasa a formar parte de la línea defensiva de Ecuador junto a Willian Pacho y Piero Hincapié.

Joel Ordoñez le ganó la pulseada a Estupiñán (Getty Images).

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La modificación no es el único cambio de Beccacece. Ecuador también incluye a Nilson Angulo desde el arranque, mientras Jordy Alcívar queda en el banco. Con esos movimientos, la Tri intenta ganar solidez atrás y mayor profundidad en ataque para buscar el resultado que necesita.

La formación de Ecuador ante Alemania

Ecuador sale a jugar ante Alemania con Hernán Galíndez en el arco; Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié y Alan Franco en la defensa; Pedro Vite, Moisés Caicedo, Nilson Angulo y John Yeboah en el mediocampo; Gonzalo Plata y Enner Valencia en ataque.

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