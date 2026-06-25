¿Por qué Deniz Undav no juega hoy con Alemania vs. Ecuador por el Mundial 2026?

El héroe del triunfo contra Costa de Marfil no será de la partida este jueves contra Ecuador, pese a que Alemania ya está clasificada a 16avos de final del Mundial.

La selección de Alemania cierra este jueves su participación en el Grupo E enfrentando a Ecuador. Al tener el boleto asegurado por desempate olímpico a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, se creía que el entrenador, Julian Nagelsmann, iba a realizar modificaciones en el once para darle descanso a los futbolistas titulares.

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Sin embargo, con el anuncio de los once seleccionados que saltarán al terreno de juego del Philadelphia Stadium se confirmó lo que el propio Nagelsmann había adelantado en rueda de prensa y algunos descreían. Solo hará dos cambios obligados: uno de ellos el del central Nico Schlotterbeck por lesión y el otro es la salida del lateral izquierdo Nathaniel Brown por David Raum.

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La nula rotación le impedirá sumar minutos de arranque a uno de los jugadores sensación del equipo teutón, Deniz Undav, pese a haberle anotado dos goles a Costa de Marfil que sellaron la remontada 2-1 en media hora. También le había anotado a Curazao, aportando incluso dos asistencias en la goleada 7-1 del debut.

¿Por qué Undav no juega contra Ecuador?

El delantero de 29 años, con presente en Stuttgart (Bundesliga), no será parte del once inicial que le hará frente a un urgido Ecuador por decisión meramente técnica de Julian Nagelsmann, que mantiene a Kai Havertz como su único delantero. El ariete de Arsenal suma dos tantos en la Copa del Mundo.

La alineación de Alemania vs. Ecuador. (Foto: Germany Football Team)

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¿Dónde ver a Alemania vs. Ecuador en Centroamérica?