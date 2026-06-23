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¿Por qué no juega Bernardo Silva hoy en Portugal vs. Uzbekistán por el Mundial 2026?

Bernardo Silva pasó de ser titular en el primer partido ante Congo a no estar en la segunda jornada contra Uzbekistán.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El nuevo jugador del Real Madrid se queda afuera.
© Getty ImagesEl nuevo jugador del Real Madrid se queda afuera.

La Selección de Portugal se juega un partido muy importante por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026. Tras empatar por 1-1 en la primera jornada contra Congo, el conjunto de Roberto Martínez enfrenta a Uzbekistán para sumar su primera victoria.

Para sorpresa de propios y extraños, el entrenador español no alineó a Bernardo Silva en el equipo titular en este juego tan determinante. El 10 había estado desde el arranque en el empate contra Congo, pero hoy quedó totalmente fuera del once de Portugal.

Por decisión técnica, el que será nuevo jugador del Real Madrid verá el partido desde el banco de suplentes esperando por ingresar de recambio en la segunda mitad.

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El reemplazante del talentoso jugador es Joao Félix, quien había sido suplente en el primer compromiso. El compañero de CR7 en Al-Nassr entró en la etapa final, pero ahora será titular para buscar los tres puntos que le den la clasificación a los lusitanos.

El resto del equipo es el mismo que empató contra el seleccionado africano. Roberto Martínez mete un cambio sorpresivo en medio de las diferencias que se generaron entre los entornos de los jugadores, especialmente el de Cristiano Ronaldo a través de su hermana, y las fuertes críticas que recibieron los lusos.

El 11 titular de Portugal para enfrentar a Uzbekistán

  • Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves; Joao Félix, Bruno Fernandes, Pedro Neto; Cristiano Ronaldo. DTRoberto Martínez.
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