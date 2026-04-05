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Salió campeón con Motagua, pero lo borraron feo y ahora señala al verdadero culpable: “No me dieron ropa”

Motagua ha visto como en los últimos años han pasado varios jugadores en el último tiempo, pero uno de ellos se fue por la parte de atrás.

José Rodas

Por José Rodas

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Se fue de Motagua se esperaba que fuera uno de los mejores por muchos años.
Se fue de Motagua se esperaba que fuera uno de los mejores por muchos años.

A lo largo de su historia, Motagua ha formado muy buenos jugadores en su cantera, pero en la portería destacó Harold Geovanny Fonseca Vaca (32 años). Hoy en día, es parte del plantel del Olancho FC.

En una reciente entrevista con Días de Fútbol, Harold confesó cómo terminó su etapa en Motagua y su posterior paso por el Vida. Más tarde, se unió al Olimpia y pasó por clubes como Marathón, Victoria y Olancho FC.

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Fonseca cuenta que pasó de ser el arquero titular, recordado por aquella final en la que le ganaron a Platense, donde salió lesionado. A pesar de su buen nivel, fue borrado de forma abrupta.

¿Qué pasó con Harold Fonseca?

Diego Vázquez, entrenador de Motagua en ese momento, fue quien lo relegó. El DT lo designó como el cuarto portero, por detrás de Jonathan Rougier, Marlon Licona y Josué Meléndez.

“No quería contar con mis servicios; en realidad, quedé en el club por la directiva. Cuando me lesioné en diciembre, a principios de enero ya estaba Jony (Rougier), entonces le dije a Diego que me mandara a reservas durante seis meses”, comenzó diciendo.

Fonseca revela que ni ropa le querían dar cuando se presentó a los entrenamientos, por lo que decidió irse de Motagua, en contra de su voluntad.

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“Cuando regresé al primer equipo, Diego me dijo que iba a ser el cuarto portero. Yo le respondí: ‘¿cuarto?’. En ese torneo, me expulsaron en un partido contra Platense y no volví a jugar. En el siguiente torneo, ni siquiera me dieron la ropa nueva del equipo. Fue una falta de respeto para mí”, cerró.

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Datos clave:

  • Harold Fonseca fue relegado de Motagua debido a una disputa con Diego Vázquez.
  • El guardameta pasó por equipos como Motagua, Vida, Olimpia, Olancho FC, entre otros.
  • Con Olancho FC ha tenido buenos torneos en la Liga Nacional de Honduras.
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