La performance de Real España durante el Apertura 2023 fue absolutamente olvidable. Tal es así que, aunque por diferencia de gol en relación con Olancho FC, no pudo ni siquiera clasificarse al repechaje. Sin dudas hay mucho para cambiar en un equipo que además quedó a solamente 6 puntos del último lugar.

Así lo entendieron los dirigentes y también el nuevo entrenador, Miguel Falero. El estratega uruguayo ha puesto mano dura en el plantel, haciendo una profunda limpieza de la que ni siquiera se salvaron jugadores otrora titulares.

Y ahora a esta lista de desafectados se han sumado dos jugadores más. Sí, a pesar de que falta muy poco para el inicio del torneo Clausura 2024, Falero ha decidido prescindir de otros dos integrantes del plantel profesional. Se trata de del portero Bryan Ramos y del defensor Elison Rivas.

Otros desafectados

Por supuesto, la limpieza del plantel no se ha limitado solamente a estos dos jugadores. Casi desde que asumió, a Miguel Falero no le ha temblado el pulso para prescindir de los servicios de cuanto jugador considerase innecesario para su proyecto, y en eso iban incluidos algunos nombres que hasta no hace mucho eran titulares.

Es por eso que a los mencionados Bryan Ramos y Elison Rivas deben sumarse Getsel Montes, Ramiro Rocca, Juan Vieyra, Raí Villa, Michael Pérez y Arnaldo Urbina; para un total de 8 futbolistas borrados por el director técnico charrúa.

Los refuerzos

Por supuesto, el concepto de renovación no podría ser tal sin que, además de la bajas, hubieran altas. Y tomando en cuenta que han sido en total 8 los jugadores que ya no formarán parte del equipo catedrático, la cantidad de refuerzos debe ser al menos de un número similar, sin olvidarse por supuesto de la calidad de lo que se trae.

Es por eso que hasta ahora los aurinegros tienen confirmados la nada despreciable cantidad de 7 refuerzos, en lo que sin dudas ha sido un gran esfuerzo de la dirigencia. Estos son: Cristian Cálix, Bryan Moya, Bryan Félix, Sebastián Hernández (argentino), Carlos Small (panameño), Kennedy Rocha (brasileño) y Jim Varela (uruguayo).