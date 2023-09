Se viene el comienzo de la Liga de Naciones 2023/24 y Guatemala debutará en el Grupo A de la Liga A contra El Salvador. En la previa, Alex Roldán habló e hizo referencia a como encaran este primer encuentro contra los chapines en tierras guatemaltecas.

El defensor del Seattle Sounders destacó el nivel de los comandados por Luis Fernando Tena y destacó la gran importancia que tiene ganar este encuentro para las aspiraciones en este campeonato internacional. Se mostró confiado y esperando que la Selecta vuelva a su mejor nivel.

“Los partidos de esta semana serán muy difíciles, Guatemala ha demostrado que ha crecido, hizo una muy buena presentación en Copa Oro, pero hay que salir, hacerles un partido inteligente, salir a ganar y regresar después para enfrentar a Trinidad y Tobago en casa y buscar ganar aquí“, declaró Alex Roldán.

Luego, habló sobre lo que significó tantas horas de viaje para poder sumarse a la concentración de la Selecta: “Son cosas que el fútbol tiene, hay que hacer sacrificios a fin de animarse y tratar de hacer un buen partido”.

Para finalizar, el entrenador estuvo analizando poner a Roldán de mediocampista por derecha y el jugador se mostró abierto a cambiar su puesto: “Siempre he dicho que estoy disponible en la posición en que el profesor Pérez me requiera. No importa en qué posición piense el profesor ubicarme, vamos a buscar entregar todo y que los puntos se queden en casa”.

¿Cuándo juegan Guatemala y El Salvador por la Liga de Naciones 2023/24?

Por la primera fecha del Grupo A de la Liga de Naciones 2023/24 entre Guatemala y El Salvador se disputará este jueves, 7 de septiembre, a las 20:00 (Horario de Centroamérica) en el Estadio Doroteo Guamuch Flores.