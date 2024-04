El delantero del Juvenil A de Cádiz, Francis Castillo, finalmente rompió el silencio y explicó los motivos detrás de su decisión de jugar para la selección de El Salvador en lugar de Nicaragua. Su decisión, luego de haber formado y ser figura de la Sub 20 pinolera, generó mucha controversia en Centroamérica.

Tras incorporarse al campamento de entrenamiento bajo la dirección del técnico David Doniga, el atacante no dudó en abordar el tema que ha estado en boca de todos desde su llegada al combinado nacional cuscatleco. Con palabras sinceras y directas, el joven atacante compartió su experiencia con la selección nicaragüense, donde se sintió desplazado y menospreciado al no ser tomado en cuenta luego de varios días de trabajo con el equipo mayor.

¿Qué dijo Francis Castillo sobre dejar Nicaragua para representar a El Salvador?

“Esperé cinco días para jugar con la selección mayor de Nicaragua, pero no me llamaron. Entonces, escogí venir a El Salvador a probarme”, reveló Castillo, dejando en claro que su decisión fue motivada por la falta de oportunidades y reconocimiento en su país natal.

El jugador de 18 años expresó su decepción por la situación vivida en Nicaragua y destacó que consideró que lo mejor para su carrera era apostar por el proyecto de la selección salvadoreña de cara al Mundial de 2026. A pesar de sentirse dolido por no poder representar a los nicaragüenses, afirmó que no recibió otra opción más que buscar nuevas oportunidades en la Selecta.

Y agregó sobre su sentir sobre fallarle a los aficionados pinoleros que lo apoyaban desde que jugó sus primeros partidos: “Me dio lástima y me dolió ir a Nicaragua por los aficionados, pero no me dieron chance de estar con la mayor. Vine acá a probar”.

Con la presencia de sus padres en el entrenamiento, quienes viajaron al país para presenciar los primeros pasos de su hijo en suelo salvadoreño, Francis Castillo dejó en claro su compromiso y determinación de contribuir al éxito del equipo nacional.

“Estoy bien y feliz. Trataré de dar lo mejor para el país y buscar la clasificación al Mundial”, aseguró el delantero, dejando claro su compromiso con la selección salvadoreña y su objetivo de alcanzar grandes logros en el ámbito internacional en el futuro cercano.

La decisión de Francis de representar a El Salvador ha generado un intenso debate en el mundo del fútbol centroamericano, pero lo que queda claro es que el joven delantero está decidido a escribir su propia historia y dejar una huella imborrable en la Selecta.

