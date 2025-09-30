Entre la MLS y la Liga MX: figura de El Salvador vuelve a la élite para el momento más importante

El Salvador entero se encuentra en vilo, tras conocerse una sorpresiva noticia que involucra a una figura de su fútbol. Después de algunas situaciones polémicas, el nombre vuelve a sonar en la élite para uno de los momentos más importantes.

Se trata de Iván Barton, el árbitro salvadoreño que fue designado para pitar en la final de la Campeones Cup. La misma tendrá como protagonistas a Los Ángeles Galaxy de la MLS y al Toluca de la Liga MX. Será en Dignity Health Sports Park.

Dicho torneo anual enfrenta al campeón vigente de la Major League Soccer con el ganador del Campeón de Campeones de México. Fue creado en 2018 por las dos ligas y, de acuerdo con los estatutos de la FIFA, tiene carácter de amistoso.

Iván Barton, el árbitro de la polémica eterna en el fútbol de El Salvador: su historia

Iván Barton fue colegiado de la polémica final entre Alianza y Municipal Limeño por el Torneo Clausura 2025. En el minuto 83, le anuló a Los Auriazules el que iba a ser el gol de la victoria por una posición fuera de juego mal sancionada.

Finalmente, Los Albos se quedaron con el trofeo desde el punto penal, lo que dio con el estallido de José Romero para con el árbitro del partido: “Barton no tiene los huevos que debe tener, que no siga poniendo en vergüenza a todo nuestro país”.

De ahí en más, se centró en el ojo del escándalo, incluso cuando le tocó dirigir el encuentro entre Chelsea y Flamengo por el Mundial de Clubes 2025. Criticado continuamente e insultado por varias parcialidades, no solamente por la limeña.