El jugador Amando Moreno ha tomado la difícil decisión de abandonar la concentración de la selección de El Salvador en Houston. El legionario decidió regresar a su equipo, El Paso Locomotive, tras sufrir una lesión muscular en una de sus pantorrillas que lo ha dejado fuera de juego.

El equipo médico de la selección descartó la participación del mediocampista ofensivo en el encuentro de hoy, 26 de marzo, contra Honduras debido a esta lesión, que inicialmente se creía que era una sobrecarga muscular. Es un revés importante para David Dóniga que lo quería ver desde el arranque.

Conocido como “El Sayayin”, Moreno llegó a la concentración con molestias en la pantorrilla, pero en un principio no se consideró una lesión grave. Sin embargo, a medida que transcurrieron los días y no logró adaptarse completamente a los entrenamientos de la selección, se hizo evidente que no estaría en condiciones de jugar en el próximo partido.

¿Qué partidos se perdió Armando Moreno con El Salvador?

Esta lesión ha dejado a Amando Moreno como el único jugador de la selección salvadoreña que no ha visto minutos de juego durante la gira por Estados Unidos, ya que ha estado ausente en los encuentros contra Bonaire, Argentina y Honduras debido a sus problemas físicos.

¿Qué lesión sufrió Armando Moreno?

Ahora, el jugador se someterá a evaluaciones médicas en su club para determinar la gravedad de la lesión y comenzar el proceso de rehabilitación lo antes posible. Todo indica que el futbolista del El Paso Locomotive tendría un desgarro, lo cual significan entre 3 y 4 semanas sin actividad.

¿Cuál es la alineación de El Salvador contra Honduras?

David Dóniga pararía este 11 para enfrentar a Honduras: Mario González, Rudy Clavel, Jorge Cruz, Adán Clímaco, BTamacas, C. Martinez, N. Orellana, D. Ceren, N. Blanco, N. Bonilla y B. Gil.

