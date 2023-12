El equipo de Saprissa terminará este 2023 con la satisfacción de un trabajo bien hecho. Nada menos que la consecución del tricampeonato que lo deja como el más ganador no solamente de la Liga Proamérica de Costa Rica, sino que también de todo Centroamérica, un lauro que sin dudas tiene un enorme mérito.

Sin embargo existe una máxima que dice: “lo verdaderamente difícil no es llegar a la cima, sino mantenerse allí”. El fútbol no escapa a esta lógica y Saprissa lo sabe muy bien. Por otra parte, es seguro que el equipo morado tiene como principal objetivo para el próximo año 2024 no solamente el torneo local.

En ese sentido la dirigencia de los flamantes campeones no dejan de gestionar para poder tener disponibles lo más inmediatamente posible a nuevos refuerzos que les permitan dar un salto de calidad y animarse a soñar también con las competiciones internacionales.

Nuevo refuerzo morado

Hasta hace una semana era un secreto a voces la nueva contratación del Deportivo Saprissa, pero finalmente este martes se terminó de confirmar. Se trata del volante Yoserth Hernández, quien llega procedente del Puntarenas FC. El jugador de 27 años firmó su contrato con el flamante campeón del fútbol costarricense por los siguientes dos años.

Yoserth Hernández surgió del desaparecido Limón FC y se desempeñó en equipos tales como Grecia en Primera División y en la categoría de plata con Juventud Escazuceña, Golfito, Municipal San Ramón, Uruguay y Barrio México.