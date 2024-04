Después de no haber contado con mucho lugar en Saprissa, un juvenil se fue a Europa, se probó y ahora regresó esperando una respuesta.

Luego de haber disputado tres partidos en Deportivo Saprissa por el Apertura 2023, Abraham Madriz se fue a probar al fútbol europeo. El guardameta no tenía lugar dentro del equipo Morado, estaba por detrás de Kevin Chamorro y Esteban Alvarado, por lo que quería ir a probar suerte en un equipo del viejo continente.

En su momento, se oficializó que el portero iba a entrenar durante unas semanas en el Midtylland, un equipo histórico del fútbol danés. Tras probarse y tener buenos rendimientos, el joven de 20 años regresa al conjunto dirigido por Vladimir Quesada.

¿Por qué Abraham Madriz regresó a Saprissa?

Abraham Madriz estuvo entrenándose durante varias semanas con el equipo y finalizó el plazo de prueba con el Midtylland. Esto no significa que no terminó agradando en el equipo danés, sino que ya no podía seguir estando más tiempo allá sin contrato laboral.

Desde el Saprissa, según informó el periodista Kevin Jiménez, están esperando la decisión que tome el club europeo en los próximos días. En caso de que les guste a los dinamarqueses, está la opción de comprarlo y, por el momento, se desconoce la cifra que pactaron.

Abraham Madriz volverá a Saprissa. (Foto: Saprissa)

¿Cuál es el valor de la ficha de Abraham Madriz?

Según el medio especializado Transfermarkt, Abraham Madriz tiene un valor de ficha de 50 mil euros. Su precio bajo se debe a los pocos minutos que ha disputado desde que llegó al primer equipo del Saprissa. Solo estuvo presente en 3 duelos en los que recibió 3 tantos.

¿Cuál fue el último partido en el que atajó el juvenil?

Antes de irse a Dinamarca, Abraham Madriz atajó en la victoria por 2-1 contra Santos de Guápiles y tuvo un destacado desempeño. Desde ahí, no jugó más y, por eso, terminó yéndose a Dinamarca a probarse e intentar dar un gran salto en su carrera.

¡Atención, aficionados! Únanse a nuestro nuevo canal de WhatsApp de Fútbol Centroamérica y manténganse al día con las últimas noticias. ¡No se lo pierdan!