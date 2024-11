"No vi ningún plan": Celso Borges expone el manejo de Claudio Vivas en la Sele

La Liga Deportiva Alajuelense tuvo un gran domingo ante Santa Ana no solo por su victoria por 2-0, sino porque también recupero a su capitán y referente Celso Borges. Ingresó en la segunda parte en lugar de Anderson Canhoto y mostró que sigue en plenitud a sus 36 años.

Borges no había estado presente con los Manudos en los últimos partidos debido a una lesión muscular, que lo marginó ni más ni menos que del clásico nacional frente a Saprissa. Luego del partido habló de su actualidad y también se refirió a la Selección de Costa Rica sobre su no continuidad.

Celso Borges anunció meses atrás que se retiraba de la Sele. Sin embargo, tiempo después se habló sobre una posible vuelta, aunque a medida que pasaron los meses, el mediocampista de Alajuelense comenzó a dar más detalles acerca de las cosas que no le gustaron de Claudio Vivas y por qué tomó esta decisión.

La confesión de Celso Borges sobre el manejo que no le gustó de Claudio Vivas

“Cuando tomé la decisión, la tomé desde un lugar de calma y tranquilidad porque sentía que era el momento. Después, en ningún momento vi algún plan, que hubiese alguna intención de que yo siguiera o lo que fuera, por más que tuviera una edad. Yo creo que la comunicación entre las dos partes no hubo, no existió“, comenzó Borges dejando en claro que no había un plan para su continuidad.

Por eso, decidió retirarse de la Sele: ”Entonces, me llevó a mí a interpretar que si de esa parte no había información, lo mejor era eso. Un cambio generacional yo creo que a veces es muy difícil de golpe, siempre se necesita una etapa de transición y se necesita gente que lleve esa transición de la mejor manera”.

Celso confesó que nunca hubo una comunicación con Claudio Vivas, algo que consideró como un indicio de que no sería parte de su ciclo: “Es que al no tener nunca ninguna comunicación yo sabía más o menos por dónde iba a ir el proceso. La gente de experiencia no es para desechar, tiene un valor y puede aportar en otra área. Pero eso ya no es criterio mío, fue mi sentir en ese momento”.

