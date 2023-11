La selección de Costa Rica está empezando un nuevo camino con Gustavo Alfaro como entrenador. El desafío que se le avecina pronto es uno muy importante por los cuartos de final de la Liga de las Naciones.

Panamá es el adversario que le depara a la selección, con mucho en juego considerando que si avanza en la serie clasificará a la Copa América del año que viene. Para esa cita se baraja la posibilidad de que Giancarlo González regrese. El defensor relató su opinión en una entrevista con teletica.com.

“Yo siento que siempre es importante en la selección tener mezcla de experiencia y jóvenes, no pueden ser solo jóvenes o solo jugadores con madurez, hay una experiencia a nivel mundial de esto, siempre hay cuatro o cinco líderes de peso que tienen sus mundiales y su recorrido, eso selecciones grandes lo tienen.”

González se mantiene tranquilo al respecto de una convocatoria

Es innegable que la selección se encuentra en pleno proceso de renovación generacional, pero también es esencial contar con futbolistas más experimentados que puedan desempeñar un papel importante en la aceleración de la adaptación de los jóvenes.

Eso hace que González sea alguien para tener en cuenta, al menos desde ese lado fuera de lo futbolístico. Los 12 partidos que disputó para Liga Deportiva Alajuelense en el torneo demuestran que tiene un buen presente dentro de la cancha también.

“La verdad que no he pensado en regresar, o qué pasará, si me convocan o no, sé que cambiaron de entrenador y en la dirigencia también que se ha dado un cambio bastante importante. Siento que sería una situación que tendría que pensar en el momento que se presente, no hablar antes.”

Tenerlo al experimentado defensor en la plantilla podría ser de gran ayuda, recordando su experiencia mundialista al haber participado en las citas que se llevaron a cabo en Brasil 2014 y Rusia 2018.