El portero estrella de la Liga Deportiva Alajuelense, Leonel Moreira, se encuentra en una encrucijada mientras su contrato con el club se acerca a su fin al término del Torneo de Clausura. El guardameta no parece perturbado por la incertidumbre y enfoca su atención en el presente, dejando su futuro en manos de la directiva del equipo.

Durante el Media Day previo a las semifinales del certamen, el futbolista de 34 años abordó su situación contractual y la posibilidad de renovar con los Manudos. Con transparencia y serenidad, el experimentado guardameta explicó que la demora en la renovación se debe a cuestiones propias del club.

¿Qué dijo Leonel Moreira sobre su renovación con Alajuelense?

“En algunas ocasiones se ha hecho más rápido, en otros no. Esto es despacio y con buena letra, porque tampoco las cosas se puede tomar a la precisa. Hasta el día de hoy me estoy esforzando al máximo. Es por parte del club que no quiere distraer la cabeza de los jugadores (que no ha renovado) y yo estoy tranquilo”, afirmó Moreira.

Ante la posibilidad de recibir ofertas de otros clubes, incluido el archirrival Saprissa, Moreira mantuvo una postura centrada y dejó una puerta abierta. Reconoció la importancia de considerar las circunstancias en las que se encuentra como jugador, pero reiteró su compromiso actual con la institución rojinegra.

Leonel Moreira tiene contrato con Alajuelense hasta terminar el Clausura 2024. (Foto: LaTeja)

¿Qué dijo Leonel Moreira sobre un posible fichaje con Saprissa?

“Puede llegar esa oferta o de cualquier otro equipo, que son instituciones, equipos respetables y uno como jugador puede valorar por la circunstancia en la que estoy. Pero ahorita el momento mío es Alajuelense y estoy muy feliz en la institución”, aseguró el guardameta.

A pesar de la incertidumbre sobre su futuro, Moreira dejó claro que su enfoque sigue siendo el desempeño en las semifinales del torneo, donde Alajuelense se enfrentará a Herediano. Con una actitud profesional y determinada, el portero demostró que su compromiso con el equipo es indiscutible, independientemente de lo que depare el futuro.

Cuando termine la participación de la Liga en este Clausura 2024, el guardameta deberá ver como sigue su carrera. Por el momento, no hubo negociaciones para estirar su contrato y se convertiría en agente libre en breve ¿Qué sucederá con el portero?