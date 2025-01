DT de San Carlos revela la verdad sobre la no salida de Jefry Valverde de Saprissa

El técnico de San Carlos, aclaró las razones por las cuales Jefry Valverde no fichó con AD San Carlos, a pesar de que todo parecía estar acordado para su traspaso. Tras el partido contra Cartaginés, el estratega fue contundente y dio todos los detalles.

Martín Arriola se mostró muy molesto por la caída de la llegada del jugador de Deportivo Saprissa. Reveló que estaba todo arreglado entre clubes, que el propio futbolista dio el OK para llegar, pero se terminó dando vuelta a minutos de firmar el contrato.

¿Qué dijo el DT de San Carlos sobre el no fichaje de Jefry Valverde?

“Con respecto a lo de Jefry, más bien sería una pregunta para él, no para mí, porque el futbolista dio el sí para venir, todo estaba acordado y de último momento se arrepintió y dijo que no venía, entonces no hay mucho más para decir”, declaró Arriola en conferencia de prensa.

Las dirigencias de ambos clubes habían alcanzado un acuerdo satisfactorio para que Valverde se integrara a AD San Carlos. Sin embargo, en el último instante el centrocampista decidió permanecer en el Deportivo Saprissa, probablemente motivado por su deseo de luchar por un puesto en el equipo tibaseño y aumentar sus minutos en cancha.

Martín Arriola se mostró muy molesto con Valverde.

¿Juega Valverde en Saprissa?

Hasta el momento, en las dos primeras fechas del torneo actual, Valverde ha sumado 47 minutos en dos apariciones como suplente. En el torneo Apertura 2024, el defensor tuvo más protagonismo, acumulando 778 minutos de juego repartidos en 14 partidos, de los cuales nueve fueron como titular y cinco como suplente.

El futbolista no ha dado declaraciones públicas al respecto, y se espera que en las próximas semanas de su punto de vista sobre lo sucedido. Además, sigue buscando ganarse un lugar en el once titular de Jose Giacone.