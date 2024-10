Hace tan solo unos días la lesión de Gerald Taylor ha sumido al jugador y a sus seguidores en una profunda incertidumbre desde Saprissa y Escocia. Tras confirmarse la gravedad de la dolencia en su rodilla, han surgido interrogantes sobre su futuro a corto plazo. Sin embargo, hay novedades para el futbolista.

Una de las principales dudas es si el defensor costarricense regresará a su país para iniciar su proceso de recuperación en las instalaciones de Deportivo Saprissa, club dueño de sus derechos deportivos.

¿Cuánto tiempo estará de baja Gerald Taylor?

Según el periodista Kevin Jiménez, la lesión de rodilla que sufre Gerald Taylor no requerirá, en principio, de una intervención quirúrgica. Sin embargo, el tiempo de recuperación estimado oscila entre cuatro y seis meses.

Kevin Jiménez sobre Gerald Taylor

¿Qué ha dicho Gerald Taylor sobre el Saprissa y su lesión?

“Primero se comunicaron con Saprissa porque yo soy ficha de ellos, tenían que hablar con ellos para ver cómo hacíamos, si tenía que hacer la recuperación allá o hacía todo aquí, entonces estamos esperando”, comenzó revelando Gerald Taylor tras sufrir esta lesión.

Gerald Taylor

“Yo me quiero quedar aquí (Escocia). Todo es diferente a lo que a uno le pueden hacer allá“Me pasó como la última vez que me lesioné en Saprissa en una semifinal y sentí lo mismo, pero me duele más que esa vez“, finalizó.