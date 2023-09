Ayer se conoció la lista de convocados de Costa Rica para los amistosos ante Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, ambos duelos se disputarán en Europa. Claudio Vivas sorprendió con algunas elecciones y entre ellas la de Elián Quesada, juvenil que juega en el Arsenal U21.

El entrenador argentino dio una entrevista con ESPN y explicó por qué decidió llamar al lateral de 18 años: “En el mapa futbolístico como laterales izquierdos, nosotros tenemos muchos nombres, y creo que Elián Quesada reúne condiciones para foguearse, mostrarse, y dándonos mucho de cerca”.

Y agregó: “Cuando digo de cerca es en todos los entrenamientos planeados, sabemos que él no está jugando en el primer equipo, sabemos toda la información, lo tenemos rastreado, hemos hablado con él, también con su padre, está muy ilusionado de empezar a entrenar el martes, nosotros el día martes empezamos a entrenar con algunos jugadores”.

Para finalizar, concluyó: “En ese puesto muchos son competitivos, y todos van a tener su lugar, más allá que él no aparece en la Premier League jugando, sí aparece con la Sub – 21, me parece que eso le puede dar un rodaje importante. Hay que resaltar que es un jugador seleccionable para la selección nacional Sub – 20, y aun puede cumplir estar ahí, jugadores muy destacados de su edad también”.

¿Dónde nació Elián Quesada?

La nueva joya de Costa Rica nació en Londres, Inglaterra, el 19 de febrero del 2005. Su padre es tico y, por eso, puede representar al combinado centroamericano. Juega en el equipo Sub 21 del Arsenal de la Premier League y ya había jugado para la Sub 20 tica. Ahora tendrá su primera oportunidad con el equipo mayor.