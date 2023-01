Luego de lo que fue la presentación de Costa Rica en el Mundial Qatar 2022 hay mucho análisis pendiente, tanto en lo deportivo como en lo administrativo a nivel de selección, pero algunas figuras del fútbol costarricense ya levantaron la mano para señalar algunos temas.

Uno de ellos fue el legendario ex atacante de la Sele, Paulo Cesar Wanchope, quien en entrevista para radio Columbia, para el espacio Encuentro Deportivo, dio su criterio sobre el actuar de la tricolor en la competencia mundialista.

Autocrítica y propuestas

Chope fue puntual en algunas de las falencias de la Sele y desde su óptica, Costa Rica no tiene un punto fuerte del que pueda echar mano cuando sale a competir internacionalmente.

"España tiene su posesión de pelota y deberá evolucionar para ver cómo escala esto. Vemos otras selecciones que físicamente son muy buenas, hacen un bloque profundo y salen en velocidad. Nosotros (Costa Rica) no vimos ni una, ni la otra..." indicó el ahora estratega del Cartaginés.

La exfigura de la Premier League inglesa no se guardó nada y se mostró muy autocrítico en cuanto a la falta de estrategia para afrontar los retos internacionales.

"Somos una selección que va a un mundial sabiendo que los rivales nos van a tirar atrás, pese a que no es nuestra idea, pero no tenemos respuesta para esto. Si nos tiran atrás, necesitamos el fuelle y la velocidad para salir a la contra, pero no la tenemos. Si no contamos con esto, al menos requerimos tener la pelota, pero tampoco" señaló Chope

De inmediato, Paulo Cesar siguió con su crítica e hizo una serie de cuestionamietos. "¿qué queremos? ¿hacia a dónde vamos? ¿cómo vamos a trabajar para contrarrestar lo que nos presenta el gran fútbol?" puntualizó el 2 veces mundialista.

Pero sus señalamientos no se quedaron ahí, también indicó que es urgente que costa Rica ponga a sus jugadores en mejores ligas alrededor del mundo, una dinámica que quedó en segundo plano desde años atrás y que ahora pasa factura, según el criterio del estratega.

Sobre la labor de Luis Fernando Suárez al mando de la Sele, dijo estar a favor de la continuidad pero considera que la pregunta debe ser en aras de la mejora continua para el combinado tico.

"La continuidad siempre es buena. Imagino que hay cosas que se deben mejorar, pero no estoy adentro y no puedo ser irresponsable de decir algo así. La pregunta clave es qué se debe mejorar" cerró el exjugador del Manchester City.