Una popular cuenta de Twitter, Out Of Context Football, replicó el video en el que un defensor Morado protagoniza un insólito momento.

El triunfo 4-1 de Club Sport Herediano sobre Deportivo Saprissa dejó mucha tela para cortar. En principio, supuso el fin de la mala racha florense y del invicto tibaseño. Pero también estuvo marcado por las expulsiones, un apagón en el Colleya Fonseca que reparó un aficionado de la 'S' o las declaraciones de Jafet Soto, quien aseguró que "este es el verdadero clásico" tico.

Sin embargo, el partido también trascendió fronteras. Y no por los condimentos antes mencionados: en el último gol Rojiamarillo, cuando Jefferson Brenes recibió en el área el envío de Keysher Fuller y se dispuso a rematar, Pablo Airbone protagonizó una acción peculiar.

El ex Santos de Guápiles se arrojó prácticamente de espaldas ni bien el volante rival controló la esférica. No había realizado ningún amague o recorte. Y por ello, por tratarse de una pirueta pocas veces vista en un defensor, es que la jugada saltó al estrellato en Twitter.

La cuenta Out Of Context Football se hizo eco del video en cuestión y lo compartió con sus más de 3 millones de seguidores alrededor del mundo. El éxito del tweet fue instantáneo: cuenta con 1.4 millones de reproducciones, 440 retweets, fue citado 168 veces y un total de 6.506 usuarios le han dado me gusta hasta el momento.

+ El video del blooper de Pablo Airbone