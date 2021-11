Se viene un parón de tres semanas en el campeonato de Costa Rica y Alajuelense deberá ponerlo un parón a su remontada de nivel. Los dirigidos por Albert Rudé mejoraron en su rendimiento y se acomodaron en el segundo puesto de la tabla del Apertura 2021 a solo cuatro de Herediano.

Pese a esto, el entrenador español no ve con malos ojos este parate por casi 21 días: “Yo me lo tomo como un espacio para poder analizar, para poder enfocarnos y para poder trabajar aquellas carencias que nosotros tenemos, porque jugar cada tres días, a nivel de proceso, es muy complicado”.

Y agregó sobre como los beneficiará no jugar por este tiempo: “Ahora vamos a apostar todo por el trabajo, para estarnos enfocando en todas esas cosas que hasta el día de hoy hemos tenido poco tiempo para trabajar y yo lo veo, desde mi perspectiva, positivo por un tema de tiempo de trabajo”.

Bryan Ruiz tomó una postura completamente diferente y lo ve como algo negativo: “Para nosotros está claro que no es lo ideal, sinceramente no es lo ideal, creo que igual las personas que están ahí entienden que hay que tomar decisiones para el beneficio de todo el fútbol de Costa Rica, la Selección, así que en eso yo no me puedo meter como jugador”.

Para finalizar, el mediocampista cerró muy molesto: “Solo digo eso, siento que no es lo ideal para el jugador, pero por el bien de Costa Rica vamos a hacer lo correcto para intentar ayudar a la Selección, a Costa Rica y nosotros seguir con los equipos seguir haciendo nuestro trabajo”.