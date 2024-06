La Selección de Panamá llega a la segunda fecha de la Copa América 2024 con cero puntos, luego una reacción insuficiente en el segundo tiempo ante Uruguay. Con dos partidos restantes, la selección enfrenta una posible eliminación.

Por ello, el partido se convierte en un todo o nada por los Canaleros, este jueves en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, una motivación que debería ser suficiente para el cuadro istmeño, aunque Thomas Christiansen, su entrenador, no está tan seguro.

La selección centroamericana entró en juego sólo después de estar en desventaja en el marcador en el Hard Rock Stadium de Miami, algo que no pasó desapercibido para el técnico hispano-danés. Su tarea no es motivar a los jugadores, sino guiarlos de forma táctica y lo recalcó en la conferencia de prensa previa.

El llamado irónico de Christiansen a sus jugadores

Para el DT, la motivación debería ser natural al enfrentar un torneo de la magnitud de la Copa América: “No puedo hacer mucho más. Si no salimos con ganas en Copa América, no sé cómo va a salir. Esto debería ser con el jugador propio. Intentaremos que salgan al 100% desde el inicio. Era más problema de miedo que de otra cosa”, expresó Christiansen.

Christiansen continuó irónico, deseando que su equipo se desempeñe tan bien como en la segunda mitad en Miami durante todo el partido. Con líneas adelantadas y peligro sobre la meta celeste, el técnico comentó: “Necesitamos total concentración en todas las situaciones. Ojalá podamos jugar dos ‘segundos tiempos’, que es cuando tenemos la reacción. Ojalá decirles en la charla táctica previa al partido que vamos perdiendo 1-0 y así salimos de otra manera”, agregó.

Sin embargo, continuó con el tema de la reacción: “Tenemos que aprender del partido contra Uruguay; el segundo tiempo estuvo en muy buen nivel. Ojalá llevarlo a cabo durante 90 minutos. Es lo que nos va a exigir Estados Unidos en casa”.

Lecciones aprendidas vs. Uruguay

La derrota ante Uruguay dejó claras lecciones para Christiansen, más allá de la inspiración tardía de sus jugadores: “Si estamos enfocados en lo que tenemos que hacer y metemos ese compromiso, ese esfuerzo físico que nos va a exigir Estados Unidos, podemos hacer un partido digno como contra Uruguay en el segundo tiempo. No podemos permitir errores tontos, fallar pases que nos pongan en situación de una transición defensiva que nos haga daño”, sostuvo.