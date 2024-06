La espera está por terminar. La Selección de Costa Rica se alista para debutar en la Copa América 2024, enfrentando a la poderosa Brasil en el partido inaugural del torneo el próximo lunes 24 de junio, pero en la previa de este trascendental compromiso, una figura del Deportivo Saprissa ha enviado un contundente mensaje al director técnico Gustavo Alfaro.

Recordemos que desde su llegada a la Selección de Costa Rica, Gustavo Alfaro ha implementado una profunda transformación en la selección, sentando las bases para un futuro prometedor. Con la mirada puesta en la Copa América 2024, el entrenador ha construido un equipo sólido y competitivo, plagado de jóvenes talentos que sueñan con brillar en el escenario continental.

¿Cuál figura del Saprissa envió un mensaje a Gustavo Alfaro?

David Guzmán, el experimentado mediocampista del Deportivo Saprissa y mundialista con Costa Rica en 2018, vive una realidad agridulce en vísperas de la Copa América 2024. A pesar de su regularidad y buen rendimiento en su club, su nombre no figuró en la lista final de convocados para el torneo continental. Sin embargo, el fútbol aún guarda una pequeña llama de esperanza para el jugador.

David Guzmán, Deportivo Saprissa

Guzmán, quien supo ser pieza clave en la gesta de Rusia 2018, no estará presente en la Copa América 2024. Una decisión del cuerpo técnico de la selección que ha generado sorpresa y cierta desazón en el jugador. “Yo a la Selección nunca le voy a decir que no. En el momento que ya deje de jugar fútbol obviamente que sí, pero ahorita que estoy siendo parte del fútbol, siendo competitivo, lo que me toca es esperar una oportunidad“, afirmó David Guzmán.

Encuesta ¿Llamarías a David Guzmán de nuevo a la Selección de Costa Rica? ¿Llamarías a David Guzmán de nuevo a la Selección de Costa Rica? YA VOTARON 0 PERSONAS

“Obviamente como un tico más lo que debo hacer es apoyar a ellos. Son partidos muy bonitos y es una bonita Copa, ya he tenido la oportunidad de jugar una Copa América y es una experiencia única“, sentenció David Guzmán en una entrevista para Grupo Extra.

¿Cuándo debuta Costa Rica en la Copa América 2024?

La Selección de Costa Rica dirigida por Gustavo Alfaro debutará en esta Copa América 2024 ante la Selección de Brasil por la jornada 1 del Grupo D el próximo lunes 24 de junio de 2026 a las 7:00 p.m. hora de Centroamérica.