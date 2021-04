Partidos de hoy 7 de abril de 2021: ver aquí calendario de partidos internacionales de jornada de hoy

El calendario con todos los partidos internacionales de la jornada de hoy, 7 de abril de 2021, con Concachampions; Champions League; Copa Libertadores y más.

Este miércoles 7 de abril de 2020 la agenda futbolística estará más que cargada. Alrededor del mundo, muchos juegos se estarán disputando, especialmente en el marco de los certámenes de clubes más importantes cada continente: Champions League, Copa Libertadores, y Concachampions; aunque también habrá acción en ligas centroamericanas.

Champions League

Este miércoles continuará (y acabará) la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA, con los dos cruces restantes tras las victorias de ayer de Real Madrid sobre Liverpool (3-1) y Manchester City ante Borussia Dortmund (2-1). En esta oportunidad, Bayern Munich se verá las caras con PSG y Porto hará la propio con el Chelsea, ambos desde las 13 horas de Centroamérica.

Concachampions

Luego de la jornada inaugural de ayer, la ida de los octavos de final de la Concachampions 2021 continuará hoy con tres duelos más. Saprissa y Philadelphia Union se verán las caras a partir de las 16 horas de Centroamérica; y dos horas más tarde harán lo mismo Leon FC y Toronto FC. Finalmente, Olimpia de Honduras vs. América de México cerrarán el día desde las 20 horas de Centroamérica.

Copa Libertadores y Sudamericana

En Sudamérica también habrá partidos de mucho peso. Por la Copa Libertadores se enfrentarán Libertad de Paraguay y Atlético Nacional de Colombia desde las 18:30 de Centroamérica, por la tercera y última fase previa que sirve como antesala de la fase de grupos.

En la Copa Sudamericana, en tanto, habrá cinco juegos: Mineros vs. Aragua (ambos de Venezuela); Montevideo City vs. Fenix (ambos de Uruguay); Nacional Potosí vs. Guabirá (ambos de Bolivia); Palmaflor vs. Jorge Wilstermann (ambos de Bolivia) y Sport Huancayo vs. UTC (ambos de Perú). Estos últimos dos se enfrentarán desde las 18:30 de Centroamérica, mientras que el resto lo hará desde las 16:15.

Ligas de Centroamérica

Finalmente, habrá acción en tres ligas de Centroamérica: la de El Salvador, Guatemala y Honduras. En la nación cuscatleca jugarán desde las 15:30 horas Águila-Santa Tecla y Deportivo FAS-Luis Ángel Firpo, mientras que a las 19 será el turno de Atlético Marte-Alianza y Sonsonate-Municipal Limeño. Isidro Metapán vs. Chalatenango cerrarán la fecha desde las 19:30.

En territorio chapín habrá seis duelos, todos por la fecha 9: Malacateco-Xelajú; Sanarate-Cobán Imperial; Antigua-Iztapa; Guastatoya-Sacachispas; Municipal-Deportivo Achuapa; y Santa Lucía-Comunicaciones. Estos últimos cuatro se desarrollarán a partir de las 15 horas, mientras que los primeros dos iniciarán al mediodía y la 1 PM respectivamente.

Por último, en el estado catracho hay dos compromisos pautados para hoy: Real Sociedad contra Motagua, a partir de las 15:15; y Platense ante Real España, desde las 17 horas. Ambos serán por partidos adeudados de jornadas anteriores.