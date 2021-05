Alberto Quintero marcó su primer gol en Copa Libertadores con la camiseta de Universitario [VIDEO]

El mediocampista Alberto Quintero marcó en el empate (1-1) ante Defensa y Justicia por Copa Libertadores.

Una noche que jamás olvidará el panameño Alberto Quintero, tras anotar su primer gol en competencias internaciones en su cuenta personal y con la camiseta de Universitario por la Copa Libertadores en la Jornada 4 del Grupo A con un resultad que terminó en empate (1-1) y que todavía deja a su equipo con vida para clasificar a los octavos de final.

Cuando ya se terminaban los primeros 45 minutos, en el agregado el panameño tomó el control de un contragolpe letal a toda velocidad por el medio del campo para asistir a un compañero, quien luego de un remate al arco y un desvío del portero rival, Alberto Quintero siguió la jugada y desde el suelo con su pierna zurda mandó el balón al fondo de las redes para marcar el (1-0) del encuentro.

"Estamos ahora en un presente grandioso. Cuando te acostumbras a ganar, las cosas salen positivas. A mí me gustaría jugar por derecha, pero creo que la necesidad del equipo y la confianza del profe en esa posición. Me siento un poco más libre. Eso me da confianza", comentó el panameño Alberto Quintero luego del partido.

Posteriormente el conjunto argentino de Defensa y Justicia iba a igualar las acciones en el marcador en el segundo tiempo para termina el encuentro en empate (1-1). Aunque lo ideal habría sido conseguir los tres puntos en casa, todavía el conjunto de Alberto Quintero tiene opciones de clasificar a los octavos de final.

Así marcha Universitario en la Copa Libertadores

Luego de haberse disputado cuatro jornadas, Univesitario registra en el Grupo A junto a Palmeiras, Independiente de Valle y Defensa y Justicia un total de un punto (1) acumulado, tres goles a favor y once en contra. A falta de dos fecha para terminar la fase de grupos, lucharán hasta el final.