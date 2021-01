Desde México proponen seguir el ejemplo de Jerry Bengtson

Desde que comenzó a expandirse el virus del coronavirus las medidas de sanidad en el deporte empezaron a implementarse, aunque para Jerry Bengtson hacía falta algo más.

La pandemia del coronavirus ha traído una gran consecuencias de modificaciones en el fútbol, desde la ausencia de público en las gradas, exámenes médicos antes de cada partido y un minucioso registro de salud de cada jugador y cada participante en cada partido. Sin embargo, el hondureño Jerry Bengtson con el Olimpia ha decidido tomar sus propias medidas de seguridad.

Jerry Bengtson sorprendió a todos cuando en un partido tomó la decisión de comenzar a hacer utilizando tapabocas como medida de protección y sanidad durante el encuentro. A ningún otro futbolista se le ha visto realizar esta acción, pero el jugador afirmó que no solamente era para promulgar el ejemplo a la sociedad, sino también era como una medida para evitar ser contagiado. Tomando en cuenta que jugar son ese instrumento cubriendo gran parte de la cara, no debe ser algo sencillo.

Dese México podrían seguir el ejemplo de Bengtson

El presidente de Tigres, Alejandro Rodríguez, para el Diario Posta, argumentó que todos los partidos a disputarse en el futuro deberían ser con cubre bocas para evitar contagios. Algo que el hondureño Jerry Bengtson ha venido implementando. Y además, no hay que ignorar que México es uno de los países con mayor contagio de este virus.

"Yo lo he leído en varios medios, inclusive europeo y no he visto un partido de las ligas europeas donde jueguen con tapabocas. Si se hace parejo y si se hace con sanciones fuertes al que no lo haga y si eso los expertos te dicen que pueden evitar contagios, yo creo que mientras no nos vacunemos todos y tener un 70 por ciento de personas vacunadas que eviten los contagios y sobre todo la mortalidad, si eso va ayudar a que eso evite contagios Tigres estará de acuerdo pero tiene que ser parejo", comentó Alejandro Rodríguez, presidente de Tigres.

Sin embargo no es algo que se haya planteado desde las organizaciones pertinentes para tomar esta medida, pero al menos desde México por el lado de Tigres, uno de los clubes más importantes del país, se comienza a pensar en esta posibilidad. Lo que sí es seguro, es que el centroamericano Jerry Bengtson, seguirá comulgando con el ejemplo.