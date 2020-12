Opinión: En Honduras nos encanta que nos vendan humo con el verso del "trabajo arduo"

Las críticas hacia Fabián Coito por irse a Uruguay no son del todo congruentes. El uruguayo está haciendo un buen trabajo al mando de la selección de Honduras.

Fabián Coito se fue a Uruguay a pasar las fiestas, y según se informa, volverá al país hasta primera semana del próximo mes de enero. Esto ha vuelto a desatar la indignación de mucha gente en medios de comunicación que considera el DT debió quedarse a presenciar la liguilla del Torneo Apertura. Este punto es válido y este servidor hasta podría coincidir, como también me parece 'sano' que siempre exista un poco de oposición dentro del periodismo en general.

Sin embargo, no comparto para nada que el uruguayo sea blanco de críticas tan severas por algo que me parece poco relevante. Si bien es que se pudo quedar en el país viendo la conclusión del campeonato, también es cierto que puede verlas por tele desde su país natal. No veo porque hacer tanto drama y calentarse la cabeza de más por el simple hecho de la ubicación geográfica de Coito, y me parece que nuestro fútbol tiene problemas muchísimos más graves que, lamentablemente, nunca veo que se ataquen.



Pienso también que el 'trabajo arduo' está sobrevalorado en el fútbol. No está de más recordar que si había alguien 'experto' en el "trabajo duro" era Jorge Luis Pinto, quien alardeaba y se inflaba el pecho hablando de "exigencia" y derivados. El colombiano se levantaba temprano y trabajaba a triple turno, y después su gestión fue un despropósito total. Equivocaba convocatorias, lectura de partidos, manejo de vestuario, cambios, estrategias, entre otras cosas, pero nadie se atrevió a decirle nada porque era un gran "trabajador". ¿Pero de qué le sirvió?



En Honduras nos encanta que nos vendan humo con el verso del trabajo. ¿ Qué es trabajar bien? Desde mi punto de vista, trabajar bien no es estar todo el día dando garrote y presumiéndolo. Fabián Coito está haciendo un buen trabajo desde que abrió las puertas de la selección a jugadores como Jonathan Rubio, que las tenían cerradas. El trabajo del uruguayo es bueno desde que propone jugar con la pelota y en lugar de pelearse con todo el mundo, intenta convencer a través del dialogo.

Fabian Coito, entrenador de la Selección Nacional de Honduras.

El DT de Honduras trabaja bien desde que sacó a Beckeles de la selección y sigue buscando lateral derecho, hasta convencer a Danilo Acosta de jugar con la bicolor para ser el recambio de Emilio Izaguirre, entre otras cosas. Coito está trabajando bien y eso quedó demostrado en la Liga de Naciones y el partido contra Chile; el resto fueron amistosos donde se buscaron alternativas en el ámbito local, y lo único que debe preocupar es el paupérrimo nivel de nuestra liga, en lugar de atizar contra un tipo que hasta hoy no ha hecho más que buscar soluciones a los problemas del equipo.



El trabajo del actual DT de Honduras es bueno, por no decir extraordinario, pero hay quienes no lo pueden ver porque dejan que el árbol les tape el bosque. Fabián Coito no trabajará 'mucho' como hacía Jorge Luis Pinto; pero definitivamente, trabaja bien.